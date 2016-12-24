Из 19 детей «похитить» с игровой площадки удалось 16 малышей

Проведенный в Саранске социальный эксперимент дал неутешительные результаты

В Мордовии 16 детей ушли с совершенно незнакомыми людьми искать маму и выручать котят. К счастью, это только социальный эксперимент, после которого каждый ребенок вернулся домой.

Провести такое профилактическое мероприятие региональное министерство внутренних дел планировало давно. И вот в августе 2019-го волонтеры, поисковики и представители силовых структур решили его осуществить. Цель у эксперимента одна - выяснить, насколько доверчивы саранские дети и пойдут ли они с незнакомцами.

21 августа, переодевшись в «гражданское», участники эксперимента пошли на детские площадки уговаривать детей отправиться вслед за ними. Дети охотно шли на контакт с незнакомыми людьми, рассказывали о семье, беззаботно соглашались взяться за руку и пойти туда, где якобы нужно было спасать щенка или котенка либо их ждала мама. Из 19 ребят «похитить» с игровой площадки удалось 16 малышей в возрасте от 3 до 8 лет. Такие цифры говорят о том, что родители либо мало объясняют детям правила поведения с незнакомыми людьми, либо не объясняют вовсе.

Итоги этого эксперимента подвели на круглом столе, который состоялся в МВД Мордовии в понедельник, 26 августа. Его участниками стали врио начальника ПДН ОП № 1 УМВД России по Саранску Елена Мигачева, руководитель Поисково-спасательного отряд «ПОИСК 13 РЕГИОН» Наталия Романчева и член Общественного совета при МВД по РМ нарколог-психиатр Вадим Самылин.

- Кому-то мы говорили «пойдем посмотреть котят», кому-то «пошли, тебя мама зовет», кому-то «пошли поможешь», а кого-то заманивали на конфеты. Получается, дети повелись на все способы и спокойно уходили», - отметила Наталия Романчева.

Эксперимент проводился по договоренности с родителями. И многие из них были уверены, что ребенок не пойдет с чужим человеком. Правда, в МВД также отметили, что бдительность потеряли не только дети. Из всех родителей, кто принял участие в мероприятии, только двое попросили показать удостоверение.

- Хотелось бы напомнить, что ответственность за воспитание детей, охрану их жизни и здоровья целиком и полностью лежит на родителях или законных представителях несовершеннолетних, - подчеркнула Елена Мигачева. - За недолжное исполнение родительских обязанностей статьей 5.35 КоАП РФ предусмотрена ответственность.

Как отметили участники круглого стола, детям обязательно следует объяснить, что у чужих и незнакомых людей нельзя брать жевательную резинку или конфеты. В некоторых городах зарегистрированы случаи, когда под видом «гостинца» ребенку передают запрещенные вещества.

- Нужно ребенку показывать, как себя вести в подобных случаях. Проигрывать эти ситуации, для того чтобы выработать определенный рефлекс. Надо проводить беседы и тренинги в учебных заведениях и дошкольных организациях, - добавил Вадим Самылин.

Основной упор в разговоре с ребенком можно сделать на осознании угрозы, нужно объяснить ему, что уходить с чужими людьми или самостоятельно покидать дом в неизвестном направлении - опасно для жизни! Регион 13 такие преступления, к счастью, пока обходят стороной. Однако печальные новости о пропажах детей периодически будоражат всю Россию. Буквально на прошлой неделе тысячи спасателей, волонтеров и просто неравнодушных людей искали в Нижегородской области 5-летнюю девочку, которая ушла из дома в неизвестном направлении. Малышку на четвертые сутки нашли в лесу. Девочка забралась в бурьян и сидела там, не зная, что делать дальше. Она была очень истощена и обезвожена. На вертолете малышку доставили в больницу Нижнего Новгорода. Сейчас медики оценивают ее состояние как средней степени угроза здоровью.