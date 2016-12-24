Почти половина границ столиц регионов внесены в ЕГРН

Сведения о границах 37 столиц субъектов Российской Федерации содержатся в госреестре недвижимости

Всего по состоянию на конец второго квартала 2019 года в госреестр недвижимости внесено около четверти всех границ населенных пунктов

На 1 июля 2019 года количество сведений о границах населенных пунктов, внесенных в ЕГРН, составляет 39,4 тыс., что на 12% больше по сравнению с началом текущего года. За первое полугодие 2019 года в ЕГРН внесены сведения о 4,2 тыс. границ населенных пунктов. По состоянию на конец II квартала 2019 года в ЕГРН содержатся сведения о 25,3% границ населенных пунктов. Общее количество населенных пунктов в Российской Федерации – 155,7 тыс.

Отметим, что в госреестре недвижимости на конец первого полугодия содержатся сведения о границах 37 административных центров субъектов Российской Федерации. Первой столицей субъекта РФ, границы которой были внесены в ЕГРН, стал город Иркутск в апреле 2010 года. В первом полугодии 2019 года были определены границы города-миллионника Новосибирска и столицы Курганской области.

Таким образом, на конец первого полугодия в госреестре содержатся сведения о границах следующих городов: Майкоп, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Элиста, Якутск, Казань, Ижевск, Абакан, Грозный, Чебоксары, Барнаул, Краснодар, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Волгоград, Иркутск, Калуга, Киров, Кострома, Курган, Липецк, Магадан, Мурманск, Великий Новгород, Нижний Новгород, Новосибирск, Саратов, Южно-Сахалинск, Тамбов, Тула, Тюмень, Ульяновск, Москва, Биробиджан, Ханты-Мансийск, Салехард.

Как говорит Марина Семенова, замглавы Федеральной кадастровой палаты, наличие в госреестре недвижимости границ населенных пунктовположительно влияет на развитие учетно-регистрационной системы, упрощение процедур ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности регионов. Границы населенных пунктов отделяют эти земли от земель иного назначения, что позволяет предотвратить мошенничество с земельными участками и использование их не по назначению. Кроме того, наличие границ, определенных в соответствии с законом, дает возможность предоставлять земельные участки для размещения на них объектов капитального строительства, что способствует развитию регионов.

К 1 июля 2019 года наибольшее число границ населенных пунктов внесено в ЕГРН на территории Чувашской Республики – 98,7%, Краснодарского края – 94,4%, Белгородской области – 91,6%, Алтайского края – 87,4%, Владимирской области – 84,1%, Тюменской области – 81,5%, Бурятской и Чеченской Республик – 76,3% и 76%. В Республике Мордовия этот показатель составляет пока 19%.

«Актуальные сведения о границах населенных пунктов помогают сократить число земельных споров между правообладателями, и улучшить качество управления территориями и земельными ресурсами регионов, вовлекая земли в оборот», – отметил и.о. директора филиала кадастровой палаты по Республике Мордовия Михаил Владимирович Сурков.

Правительство РФ поручило органам власти в регионах завершить наполнение ЕГРН сведениями о границах населенных пунктов до 2021 года.

«Кадастровая палата активно взаимодействует с органами местного самоуправления и в порядке межведомственного взаимодействия вносит в ЕГРН сведения о границах. Наполнение госреестра недвижимости сведениями о границах населенных пунктов напрямую зависит от работы региональных администраций, так как именно они, согласно законодательству, инициируют работу по установлению точных границ и направляют сведения в Кадастровую палату», – напомнил Михаил Сурков