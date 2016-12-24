Цифровые активы

В стремлении завладеть деньгами жертв мошенники изобретают всё новые уловки

На минувшей неделе в отдел полиции №3 УМВД России по Саранску обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что пострадала от действий мошенников, когда пыталась оформить кредит на одном из Интернет-ресурсов. Дама оставила заявку на сайте, после чего с ней связался менеджер и проконсультировал о дальнейших действиях, необходимых для успешного получения кредита. Собеседник озвучил пошаговую инструкцию, а заодно предупредил, что к заемщику предъявляются определенные требования, в число которых входит обязательная оплата страховки по кредиту. Женщина перечислила на указанный менеджером счет около 22 тысяч рублей, но выдача займа так и осталась лишь обещанием.

Еще одна жительница Мордовии потеряла свои сбережения, польстившись на обещанный денежный приз. 66-летней пенсионерке из Краснослободска позвонил мужчина и представился работником банка, в котором она хранит свои сбережения. По телефону он рассказал пожилой женщине, что ей начислены бонусные баллы, которые можно перевести в денежные средства в размере 4000 рублей и воспользоваться ими как заблагорассудиться. Правда, нужно было сообщить определенную информацию и подтвердить получение подаренных баллов кодом из смс-сообщения. Такой приятный сюрприз обрадовал жительницу Краснослободска, и она сообщила код, полученный ею в смс. Таких звонков на телефон пенсионерки поступило несколько, от разных мнимых банковских сотрудников, и каждый раз женщина сообщала код доступа к личному кабинету. Заполучив необходимые данные, злоумышленники похитили со счета пенсионерки 77 770 рублей. Узнала она об этом только через несколько дней, когда решила снять в банке некоторую сумму. К удивлению вкладчицы, ее счет не только не пополнился на призовые 4 000 рублей, а оказался пустым.

Ровно на такую же уловку с начисленными бонусами попалась на этой неделе 71-летняя жительница столицы Мордовии. Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником кредитно-финансового учреждения, в котором у нее есть банковская карта, и сообщил, что за долгосрочное пользование картой ей начислены бонусы. Для их перевода на карту и последующего обналичивания необходимо сообщить номер карты, код безопасности, расположенный на ее обороте, и код, который пришел пенсионерке в смс-сообщении. Выполнив просьбу незнакомца, пожилая женщина получила еще одно сообщение на телефон - о списании с ее счета 36 000 рублей.

Учитывая всё более масштабный характер мошеннических телефонных атак на жителей республики, в МВД по РМ провели встречу в формате круглого стола с представителями служб безопасности кредитно-финансовых организаций региона. В ней приняли участие врио Министра внутренних дел по РМ полковник полиции Олег Шилов, врио начальника УУР МВД полковник полиции Сергей Портнов, заместитель начальника отдела - начальник отделения по организации раскрытия мошенничеств, совершенных с использованием информационных технологий УУР МВД подполковник полиции Андрей Батаенков.

За 6 месяцев этого года на территории республики было совершено 411 преступлений, связанных с хищениями денежных средств с банковских карт граждан, выданных кредитно-финансовыми организациями. Как отмечалось на встрече, расследование подобных преступлений наиболее эффективно при активном взаимодействии правоохранительных органов с банковскими учреждениями. «Задача правоохранительных органов и банковского сектора - обеспечить своевременное доведение до граждан актуальной информации о способах хищений с банковских карт, тем самым минимизировать возможность их осуществления, - подчеркнул врио Министра внутренних дел по РМ Олег Шилов. - Активное развитие банками безналичных расчетов пластиковыми картами, рост количества преступных операций и наносимого ими ущерба создают новые вызовы и угрозы обществу. Новейшие информационные технологии активно используют организованные преступные группировки, меняются способы совершения преступлений, которые пока не находят адекватного отражения со стороны банков и правоохранительных органов».

В целях предотвращения и предупреждения мошеннических действий, участникам круглого стола руководители подразделений МВД дали необходимые рекомендации по предупреждению и предотвращению данного вида преступления. Представителям служб безопасности кредитно-финансовых организаций посоветовали обращать внимание и предупреждать граждан о случаях мошенничества при осуществлении ими крупных денежных переводов. Кроме того, предложили рассмотреть возможность распространения среди клиентов подготовленных МВД памяток «Внимание, мошенничество!», размещения предупреждающего видеоролика профилактического характера на мониторах во всех клиентских залах и дополнительных офисах, а также организовать отправление смс-сообщений с содержанием профилактического характера. По мнению сотрудников полиции, основной причиной указанных преступлений можно назвать именно недостаточную осведомленность граждан о способах хищений с банковских карт.