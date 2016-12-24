В Саранске утонул 19-летний молодой человек

В Саранске выясняют обстоятельства гибели

19-летнего молодого человека. Парень утонул на базе отдыха «Зеленая роща».

Как стало известно «ВС», 28 июля компания из нескольких человек отдыхала на водоеме. Очевидцы утверждают, что молодые люди не употребляли спиртное, просто купались. В какой-то момент один из них зашел в воду. По словам присутствовавших в тот день на пляже, парень отошел от берега всего на несколько метров. И практически сразу ушел под воду. Всё произошло настолько быстро, что он даже не успел позвать на помощь. Когда приятели спохватились, было уже поздно. Тело погибшего извлекли на берег водолазы. Спасателям понадобилось всего несколько минут. По предварительной информации, причиной гибели молодого человека стали проблемы с сердцем. Однако более точно об этом станет известно позже.