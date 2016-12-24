В Саранске утонул 19-летний молодой человек

Фура раздавила мотоцикл: два человека погибли, еще двое в больнице
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...
Блогершу из Саранска ограничили в свободе за сожжение государственного символа РФ
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве
25 июля в музее имени Степана Эрьзи открылась выставка «Путевые заметки», на которой представлены этюды двух мордовских художников - члена...
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся:
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров
30 июля в столице Мордовии свои двери распахнул новый детский сад «Весёлый аистёнок»! МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №8»...
Брата экс-губернатора Мордовии обязали выплатить компенсацию за ДТП, в котором пострадали саранский юрист и его девушка