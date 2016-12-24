Житель Саранска расстрелял детей из пневматического пистолета

Любовь с увечьями
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
Так считает известный кардиохирург и коллекционер Михаил Алшибая, благодаря которому саранская публика впервые увидела скульптуру С.Д....
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся:
Покупка «таблеток для похудения» обернулась для жительницы Рузаевки потерей 730 тысяч рублей
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
В новом микрорайоне Саранска будет построено свыше 77 тысяч квадратных метров жилья
Власти Мордовии намерены значительно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения
Что позволит вывести главный спортивный объект республики на самоокупаемость?