Житель Саранска расстрелял детей из пневматического пистолета

Следственный комитет Мордовии проводит доследственную проверку по факту травмирования 11-летнего жителя Саранска. Родители ребенка обратились в больницу после того, как в него выстрелил из пневматического пистолета неизвестный мужчина.

Инцидент, здорово напугавший жителей мордовской столицы, произошел днем 26 июля на Светотехстрое. Два мальчика играли возле гаражей. В какой-то момент дети забрались на крышу одного из строений. Как на грех в это время появился хозяин гаража. Мужчине не понравилось, что мальчишки проводят время на принадлежащем ему объекте. Чтобы прекратить детские игры, он не придумал ничего лучше как достать из кармана пневматический пистолет и открыть стрельбу по детям. В результате одному из мальчиков были причинены телесные повреждения. Родители пострадавшего ребенка обратились за помощью к медикам. Врачи немедленно проинформировали о случившемся полицейских.

Стражи порядка достаточно быстро установили владельца гаража и доставили его в отдел полиции. Мужчина сразу во всем признался.