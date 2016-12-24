Три друга погибли в ДТП

Высотки вдоль набережной
В новом микрорайоне Саранска будет построено свыше 77 тысяч квадратных метров жилья
В новом микрорайоне Саранска будет построено свыше 77 тысяч квадратных метров жилья
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся:
Что поможет улучшить качество атмосферного воздуха в Саранске?
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«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...