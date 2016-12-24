Три друга погибли в ДТП

Репортер

Одной из главных новостей минувшей недели стала страшная авария, произошедшая в Кочкурове. Утром 20 июля в райцентре автомобиль «Лада Гранта» врезался в дерево. 
В ГИБДД РМ пока не называют точных причин аварии, однако пользователи социальных сетей утверждают, что водитель и пассажиры легковушки находились в состоянии алкогольного опьянения. 
По информации «ВС», в салоне «Лады Гранты» находились три человека: Игорь Любушкин, Владимир Зверков и Денис Слесарев. Все они от полученных травм скончались на месте происшествия. В социальных сетях утверждают, что в то утро автомобиль двигался по улицам райцентра на бешеной скорости. В какой-то момент водитель просто не справился с управлением и влетел в дерево. По данному факту ГИБДД проводит проверку. 

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