Заместитель начальника колонии получил условный срок за коррупцию

«Жить в Саранске несравнимо комфортнее…»
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Покупка «таблеток для похудения» обернулась для жительницы Рузаевки потерей 730 тысяч рублей
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Родственники убитой Александры Шапошниковой потребовали взыскать с Олега Мышадаева миллион рублей
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся:
Так считает известный кардиохирург и коллекционер Михаил Алшибая, благодаря которому саранская публика впервые увидела скульптуру С.Д....
Что позволит вывести главный спортивный объект республики на самоокупаемость?
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности