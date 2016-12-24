Заместитель начальника колонии получил условный срок за коррупцию

Репортер

Зубово-Полянский районный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии № 12 УФСИН по РМ. Он признан виновным в получении взятки.
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, с мая по сентябрь 2016 года замначальника колонии получил от директора коммерческой организации взятку за содействие в заключении государственных контрактов на поставку ткани как с единственным поставщиком. Денежные средства в общей сумме 109,5 тысячи рублей были перечислены посредством банковских переводов. 
Как подчеркивают в СКР, в ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью. В связи с совершением противоправного деяния мужчина был уволен из органов службы исполнения наказания по отрицательным мотивам.
Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. 

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