Заместитель начальника колонии получил условный срок за коррупцию

Зубово-Полянский районный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии № 12 УФСИН по РМ. Он признан виновным в получении взятки.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, с мая по сентябрь 2016 года замначальника колонии получил от директора коммерческой организации взятку за содействие в заключении государственных контрактов на поставку ткани как с единственным поставщиком. Денежные средства в общей сумме 109,5 тысячи рублей были перечислены посредством банковских переводов.

Как подчеркивают в СКР, в ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью. В связи с совершением противоправного деяния мужчина был уволен из органов службы исполнения наказания по отрицательным мотивам.

Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.