Жителя Саранска будут судить за попытку оклеветать собственного тестя

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Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
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Так считает известный кардиохирург и коллекционер Михаил Алшибая, благодаря которому саранская публика впервые увидела скульптуру С.Д....
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...