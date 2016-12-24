Жителя Саранска будут судить за попытку оклеветать собственного тестя

В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении заведомо ложного доноса.

Как стало известно «ВС», житель Саранска обратился с заявлением в отдел полиции и пояснил, что во время ссоры его тесть повредил принадлежащий ему мобильный телефон. За это он просил привлечь родственника к уголовной ответственности. Стражи порядка взяли с заявителя подписку об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении.

После проведенной проверки выяснилось, что заявитель сам повредил свой гаджет, но из вредности и личной неприязни решил оклеветать тестя. Чтобы, как выразился заявитель, наказать его. Теперь ему самому придется предстать перед судом.