Жители Мордовии подарили мошенникам 850 тысяч рублей

Штраф вместо приговора
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
В новом микрорайоне Саранска будет построено свыше 77 тысяч квадратных метров жилья
Что позволит вывести главный спортивный объект республики на самоокупаемость?
Совсем скоро жители самого густонаселенного района Саранска - Светотехстроя - получат еще одну благоустроенную зону отдыха. Уже в октябре...
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Брата экс-губернатора Мордовии обязали выплатить компенсацию за ДТП, в котором пострадали саранский юрист и его девушка
Что поможет улучшить качество атмосферного воздуха в Саранске?
Арестованы очередные подозреваемые по делу о проституции в стриптиз-клубе