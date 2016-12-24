Жители Мордовии подарили мошенникам 850 тысяч рублей

В Саранске продолжают фиксироваться случаи мошенничества по давно утратившей оригинальность схеме. Только на минувшей неделе жители мордовской столицы перевели злоумышленникам 850 тысяч рублей.

Как поясняют в МВД по РМ, потерпевшим на сотовый телефон звонили неизвестные, представлялись сотрудниками банка и сообщали о необходимости перевести деньги, хранящиеся на банковских картах, на другой счет, номер которого и называли злоумышленники. По их словам, это необходимо сделать в целях безопасности и дальнейшей сохранности денежных средств от несанкционированного доступа мошенников.

Как подчеркивают правоохранители, звонившие обращались к потерпевшим по имени и отчеству, называли их паспортные данные, номера банковских карт и суммы, которые хранились на счетах. Только за 15-17 июля этого года, поверив злоумышленникам, своих сбережений лишились десять жителей Мордовии. Следуя указаниям звонивших, они на указанные неизвестными лицами банковские счета перевели от 6 000 до 300 000 рублей, общий ущерб составил более 850 000 рублей.

Сейчас по всем фактам проводятся проверки.