Житель Саранска получит деньги за выданные патроны

61-летний житель Саранска сдал в полицию магазин от автомата Калашникова и 19 патронов калибра 5,45 мм. Об этом сообщает МВД по РМ.

Как поясняют в ведомстве, пожилой мужчина три года бережно хранил боеприпасы. Но некоторое время назад решил исполнить свой гражданский долг и сдал их силовикам. Стражам порядка мужчина пояснил, что рожок от АК-74 он нашел в квартире умершего приятеля. Там же были и патроны. Чтобы добро не пропало, мужчина решил положить смертельную находку в принадлежащий ему подвал.

Как подчеркивают в МВД по РМ, сейчас по данному факту проводится проверка. А дедушке теперь положено денежное вознаграждение. Дело в том, что по действующему законодательству в случае добровольной выдачи оружия и боеприпасов хранивший их человек освобождается от уголовной ответственности. Сотрудники полиции напоминают, что любой житель региона, в чьем доме незаконно хранятся оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, может сдать их в любое подразделение органов внутренних дел или Управления Росгвардии и получить за это денежное вознаграждение.