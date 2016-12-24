Житель Саранска получит деньги за выданные патроны

Репортер

61-летний житель Саранска сдал в полицию магазин от автомата Калашникова и 19 патронов калибра 5,45 мм. Об этом сообщает МВД по РМ. 
Как поясняют в ведомстве, пожилой мужчина три года бережно хранил боеприпасы. Но некоторое время назад решил исполнить свой гражданский долг и сдал их силовикам. Стражам порядка мужчина пояснил, что рожок от АК-74 он нашел в квартире умершего приятеля. Там же были и патроны. Чтобы добро не пропало, мужчина решил положить смертельную находку в принадлежащий ему подвал. 
Как подчеркивают в МВД по РМ, сейчас по данному факту проводится проверка. А дедушке теперь положено денежное вознаграждение. Дело в том, что по действующему законодательству в случае добровольной выдачи оружия и боеприпасов хранивший их человек освобождается от уголовной ответственности. Сотрудники полиции напоминают, что любой житель региона, в чьем доме незаконно хранятся оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, может сдать их в любое подразделение органов внутренних дел или Управления Росгвардии и получить за это денежное вознаграждение. 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Отдых с препятствиями

Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
«Секс-вербовка»

Арестованы очередные подозреваемые по делу о проституции в стриптиз-клубе

Конкурс красоты

№29  Елена

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу