Житель Саранска получит деньги за выданные патроны

Равенство в правах!
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
Арестованы очередные подозреваемые по делу о проституции в стриптиз-клубе
Что поможет улучшить качество атмосферного воздуха в Саранске?
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
Совсем скоро жители самого густонаселенного района Саранска - Светотехстроя - получат еще одну благоустроенную зону отдыха. Уже в октябре...
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя