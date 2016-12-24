Полиция не может установить личность больного, содержащегося в психиатрическом стационаре 37 лет

МВД по РМ обращается за помощью к жителям республики. Дело в том, что стражи порядка не могут установить личность пациента психиатрического стационара. Мужчина содержится в лечебном учреждении с 1982 года и не может сообщить никаких сведений о себе.

Как отмечают в МВД по РМ, на вид больному около шестидесяти лет, он худощавого телосложения и невысокого роста. На правом предплечье у него есть татуировка с надписью «Галя». Кроме того, у мужчины ампутированы пальцы обеих стоп.

В полиции просят откликнуться родственников или знакомых мужчины. Информацию о его личности можно сообщить по телефонам: 38-59-56, 8-987-692-6364 или 02.