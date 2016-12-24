Полиция не может установить личность больного, содержащегося в психиатрическом стационаре 37 лет

Любовь с увечьями
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
Что поможет улучшить качество атмосферного воздуха в Саранске?
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов
Покупка «таблеток для похудения» обернулась для жительницы Рузаевки потерей 730 тысяч рублей
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся:
В новом микрорайоне Саранска будет построено свыше 77 тысяч квадратных метров жилья
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
Брата экс-губернатора Мордовии обязали выплатить компенсацию за ДТП, в котором пострадали саранский юрист и его девушка