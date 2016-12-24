В Рузаевке грузовая «газель» протаранила торговые ряды

Резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло в минувшее воскресенье в Рузаевке. Около четырех часов дня грузовая «газель» с пензенскими номерами протаранила торговые ряды на местном рынке.

Как сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях, фургон влетел в один из торговых павильонов. Снесенные конструкции палатки повредили припаркованный неподалеку автомобиль «Лада Веста», в салоне которого находились три человека. Они получили травмы, но их жизни вне опасности. Пользователи социальных сетей утверждают, что водитель фургона перепутал педали газа и тормоза. Но точные причины происшествия должны установить сотрудники правоохранительных органов.