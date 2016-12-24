В Рузаевке грузовая «газель» протаранила торговые ряды

Равенство в правах!
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Арестованы очередные подозреваемые по делу о проституции в стриптиз-клубе
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Родственники убитой Александры Шапошниковой потребовали взыскать с Олега Мышадаева миллион рублей
Что поможет улучшить качество атмосферного воздуха в Саранске?