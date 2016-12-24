Жительница Мордовии насмерть отравилась грибами

Репортер

Трагический случай зафиксирован в Мордовии на этой неделе. Пожилая женщина отравилась подножным кормом. Спасти пострадавшую медики не смогли.
Как стало известно «ВС», пожилую женщину госпитализировали в минувшее воскресенье. Врачи диагностировали отравление грибами. Реанимационные мероприятия, проводившиеся на протяжении суток, не принесли результата, женщина скончалась. Какими именно грибами отравилась пациентка, пока не установлено. 

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