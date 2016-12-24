Жительница Мордовии насмерть отравилась грибами

«Арена» для Мордовии
Что позволит вывести главный спортивный объект республики на самоокупаемость?
Что позволит вывести главный спортивный объект республики на самоокупаемость?
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся:
Так считает известный кардиохирург и коллекционер Михаил Алшибая, благодаря которому саранская публика впервые увидела скульптуру С.Д....
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов