Жительница Мордовии насмерть отравилась грибами

Трагический случай зафиксирован в Мордовии на этой неделе. Пожилая женщина отравилась подножным кормом. Спасти пострадавшую медики не смогли.

Как стало известно «ВС», пожилую женщину госпитализировали в минувшее воскресенье. Врачи диагностировали отравление грибами. Реанимационные мероприятия, проводившиеся на протяжении суток, не принесли результата, женщина скончалась. Какими именно грибами отравилась пациентка, пока не установлено.