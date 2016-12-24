Сотрудника колонии будут судить за передачу заключенным мобильников и наркотиков

«Не надо отчаиваться!»
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
Покупка «таблеток для похудения» обернулась для жительницы Рузаевки потерей 730 тысяч рублей
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Совсем скоро жители самого густонаселенного района Саранска - Светотехстроя - получат еще одну благоустроенную зону отдыха. Уже в октябре...
Так считает известный кардиохирург и коллекционер Михаил Алшибая, благодаря которому саранская публика впервые увидела скульптуру С.Д....
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей