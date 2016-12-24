Сотрудника колонии будут судить за передачу заключенным мобильников и наркотиков

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении сотрудника исправительной колонии № 4. Он обвиняется в получении взятки и пособничестве в незаконном приобретении наркотиков.

Как было установлено в ходе следствия, с августа 2018-го по март 2019 года сотрудник колонии пронес для одного из осужденных на территорию исправительного учреждения не менее 25 мобильных телефонов и комплектующих к ним. За это сиделец заплатил сто тринадцать с половиной тысяч рублей. Деньги перечислялись на банковскую карту. Кроме того, за взятку в шесть тысяч рублей сотрудник колонии передал осужденному наркотическое средство. В апреле этого года аналогичным образом, но уже за взятку в размере 45 тысяч рублей, обвиняемый вновь должен был пронести на территорию режимного объекта мобильный телефон и наркотическое средство. Однако осуществить задуманное не смог: возле исправительного учреждения он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как подчеркивают в СКР, по всем фактам следователям удалось собрать достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд.