Сотрудника колонии будут судить за передачу заключенным мобильников и наркотиков

Репортер

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении сотрудника исправительной колонии № 4. Он обвиняется в получении взятки и пособничестве в незаконном приобретении наркотиков.
Как было установлено в ходе следствия, с августа 2018-го по март 2019 года сотрудник колонии пронес для одного из осужденных на территорию исправительного учреждения не менее 25 мобильных телефонов и комплектующих к ним. За это сиделец заплатил сто тринадцать с половиной тысяч рублей. Деньги перечислялись на банковскую карту. Кроме того, за взятку в шесть тысяч рублей сотрудник колонии передал осужденному наркотическое средство. В апреле этого года аналогичным образом, но уже за взятку в размере 45 тысяч рублей, обвиняемый вновь должен был пронести на территорию режимного объекта мобильный телефон и наркотическое средство. Однако осуществить задуманное не смог: возле исправительного учреждения он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Как подчеркивают в СКР, по всем фактам следователям удалось собрать достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Любовь с увечьями

Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком

Штраф вместо приговора

Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Капитально влетели

В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек

«У меня нет таких денег»

Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей

Конкурс красоты

№29  Елена

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу