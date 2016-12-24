Автобус № 34 работает по расписанию

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По многочисленным просьбам жителей с 1 июля 2019 года на регулярном автобусном маршруте № 34 перевозка пассажиров осуществляется с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям пассажиров. 
Схема данного маршрута пролегает по следующим улицам: ул. Солнечная - Лямбирское шоссе - пр. 60 лет Октября - ул. Коваленко - ул. Победы - ул. Полежаева - ул. Гагарина - ул. Ульянова - ул. Энгельса - ул. Р. Люксембург - ул. Попова - ул. Энгельса - пр. 50 лет Октября - ул. Гагарина - ул. Полежаева - ул. Победы - ул. Коваленко - пр. 60 лет Октября - Лямбирское шоссе - ул. Солнечная.
В настоящее время автобусы по маршруту № 34 отправляются от ул. Солнечной по расписанию в 8.00; 9.30; 10.30; 14.00; 15.00; 16.30; 17.30.

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