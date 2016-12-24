Автобус № 34 работает по расписанию

Отдых с препятствиями
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
Брата экс-губернатора Мордовии обязали выплатить компенсацию за ДТП, в котором пострадали саранский юрист и его девушка
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров
Так считает известный кардиохирург и коллекционер Михаил Алшибая, благодаря которому саранская публика впервые увидела скульптуру С.Д....
Покупка «таблеток для похудения» обернулась для жительницы Рузаевки потерей 730 тысяч рублей
Что позволит вывести главный спортивный объект республики на самоокупаемость?
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
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Что поможет улучшить качество атмосферного воздуха в Саранске?
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя