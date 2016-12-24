Директором муниципального предприятия «Саранскгорводоканал» назначен Юрий Шохин

С 23 июля текущего года директором муниципального предприятия городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» назначен Юрий Николаевич Шохин.

Юрий Николаевич родился в 1980 году в городе Саранске. Общий трудовой стаж - 17 лет. В 2002 году окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Городское строительство и хозяйство», в 2016-м - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2002 году Юрий Шохин начал свою трудовую деятельность инженером отдела технического надзора МУ «СМЗ ЖКХ», с 2004-го по 2005 год трудился инженером проектов в отделе технического развития службы техподдержки Саранского филиала ОАО «Сан Интербрю» и МУ «ДЕЗ ЖКХ Октябрьского района г. Саранска». В июле 2005 года был назначен директором ООО УК «Домоуправление № 33». С сентября 2010 года дополнительно являлся директором ООО УК «Домоуправление № 43».

С июля 2011 года назначен первым заместителем главы администрации Ленинского района городского округа Саранск, а в августе 2014 года - заместителем главы администрации городского округа Саранск по реализации целевых программ, где и трудился до назначения в муниципальное предприятие.

За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности Юрий Шохин отмечен Почетной грамотой Администрации городского округа Саранск. За большой личный вклад в организацию и проведение мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу FIFA 2018, награжден памятной медалью «За вклад в проведение чемпионата мира по футболу» и Почетной грамотой Республики Мордовия.

Женат, воспитывает двоих детей.