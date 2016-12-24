Директором муниципального предприятия «Саранскгорводоканал» назначен Юрий Шохин

«У меня нет таких денег»
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Совсем скоро жители самого густонаселенного района Саранска - Светотехстроя - получат еще одну благоустроенную зону отдыха. Уже в октябре...
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
Что позволит вывести главный спортивный объект республики на самоокупаемость?