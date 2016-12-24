«В Мордовии есть с чем работать!»

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Руководитель Следственного управления СК РФ по РМ - о коррупции и резонансных уголовных делах
25 июля в России отмечается День работника следственных органов. В канун праздника на вопросы представителей республиканских СМИ ответил руководитель Следственного управления СК РФ по РМ Анатолий Ситников. В числе прочих вопросы главному следователю республики задавал и корреспондент «ВС».
О коррупции
- Анатолий Викторович, можете рассказать о результатах вашей работы по противодействию коррупции?
- В прошлом году мы более интенсивно работали в этом направлении. Материалов и уголовных дел было больше. То есть в прошлом году мы сделали упор на количество. В этом году мы сделали упор на качественные показатели. Коррупция - понятие слишком широкое, слишком всеобъемлющее. Это не только взятки. Если мы боремся исключительно с мелким взяточничеством, мы не ломаем ситуацию в целом. В этом году мы впервые возбудили уголовное дело о взятках, совершенных организованной группой. Я говорю об уголовном деле в отношении должностных лиц Ковылкинского электромеханического завода и сотрудников военной приемки. На протяжении длительного времени на регулярной основе те люди, которым мы предъявили обвинение, как мы считаем, получили более двадцати миллионов рублей в виде откатов. Но это не одно уголовное дело. По материалам БЭП республиканского МВД вокруг ситуации на Ковылкинском электромеханическом заводе нами возбуждено четыре уголовных дела. По группе топ-менеджеров завода расследуется два уголовных дела, еще два дела возбуждены по предприятиям, находящимся в кооперации с этим заводом. Одно из них расследуется в Октябрьском межрайонном следственном отделе, расследование еще одного дела завершено в Зубово-Полянском районе. Кроме того, мы постоянно выявляем и расследуем факты взяточничества в системе ФСИН. Я считаю, что мы стали более тесно взаимодействовать и правильнее понимать друг друга с оперативными подразделениями. И результаты работы выглядят более значительно. Хотя и уголовные дела о так называемой низовой коррупции тоже есть у нас в производстве. Но это наша постоянная работа, которой не принято хвастаться.
- Были ли дела, связанные с госзакупками?
- Были. И не одно. Это вопросы, связанные с клубком проблем 2017-2018 годов в Госуксе. В прошлом году мы достаточно результативно разбирались с госзакупками в сфере образования.
- Каков на сегодняшний день размер средней суммы взятки в Мордовии?
- Точных цифр у меня сейчас нет, но могу сказать, что она растет. Это абсолютно точно. Но измерять коррупцию в средней сумме взятки - это все равно что измерять состояние больных по средней температуре по госпиталю.
- В Мордовию прибыла группа прокуроров из Москвы, и уже возбуждено уголовное дело. Можете как-то прокомментировать это?
- Очень удобно просто чисто хронологически связать приезд бригады из Москвы и возбуждение уголовного дела. В действительности же ситуация выглядит несколько иначе. Уголовное дело, которое стало предшественником того дела, которое мы возбудили 19 июля, было возбуждено еще в апреле этого года по деятельности общества с ограниченной ответственностью «Левжа». Именно в рамках расследования того, как коммерческое предприятие получало деньги и клиентов за счет предприятий, находящихся в республиканской собственности, а потом этими же нарисованными деньгами закрывало свои проблемы с налогами. Речь идет о том, что деньги клиентов, проживавших в государственных гостиницах, поступали на счета коммерческой организации, а потом разворовывались. Именно с этими вопросами мы вошли в Корпорацию развития РМ, и именно оттуда растут корни того уголовного дела, которое мы возбудили на прошлой неделе. Связь его с деятельностью коллег из Генеральной прокуратуры я оставляю на вашу оценку.
- В уголовных делах по ООО «Левжа» и том деле, которое вы возбудили на минувшей неделе, прослеживается связь с деятельностью бывшего губернатора Мордовии Николая Меркушкина?
- Я отвечу так: все те вопросы, которые поднимаете вы и о которых говорят люди, мы слышим. Но для того, чтобы назвать чьи-то фамилии, нам нужно предъявить обвинение, а для этого необходимо собрать доказательства. Это работа небыстрая, а с учетом того, что ООО «Корпорация развития РМ» функционировало с 2013 года, и родилось оно не на пустом месте, а стало своего рода преемником «Дирекции развития», которая действовала еще порядочное количество лет, разбираться необходимо не спеша, тщательно и аккуратно. Потому что круг лиц, которые могут быть причастны к деятельности с государственными деньгами, достаточно широк.
- Насколько тесно в этом плане вы взаимодействуете с командой приезжих прокуроров?
- Я не встречался ни с одним из них.
- Но вы не испытывали какого-то противодействия на этапе возбуждения упомянутых вами уголовных дел?
- Если вы думаете, что я по каждому уголовному делу звоню кому-то и советуюсь, то вы ошибаетесь. Это самостоятельное решение. Раз уж мы заговорили об этом, я скажу: 19 июля Следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 286-й и 201-й УК РФ. Уголовное дело возбуждено по факту деятельности должностных лиц Правительства РМ и Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация развития Республики Мордовия». В рамках расследования нас заинтересовал ряд займов, выданных ООО «Корпорация развития РМ» нескольким коммерческим организациям на общую сумму свыше одного миллиарда рублей. Мы считаем, что деньги выдавались с нарушением установленного порядка, и мы видим, что деньги до сих пор не возвращены в бюджетную систему. Но мы прекрасно понимаем, что объем работы, который нам предстоит выполнить в рамках расследования, превышает ту фабулу, которую мы заложили в постановление о возбуждении дела.
- Вы сказали, что деятельность организации, которая фигурирует в уголовном деле, развивалась на протяжении длительного времени. Почему же уголовное дело возбуждено только сейчас?
- Не знаю. Но если раньше этим никто не занимался, это не значит, что этим не нужно заниматься сейчас.
- Вы уже два года работаете в Мордовии, как бы вы могли охарактеризовать уровень коррупции в республике?
- Как следователь я не могу размышлять социологическими категориями. Есть материалы - есть уголовные дела. То, что работать нужно, и то, что работать есть с чем, - это очевидно.
О наркопреступлениях
- В последний месяц в стране особую актуальность приобрела тема наркопреступлений и фабрикации уголовных дел. Наша газета совсем недавно писала о случае, когда во время судебного разбирательства адвокат обвиняемого в сбыте наркотиков фактически уличил следователя МВД в фабрикации материалов уголовного дела. Насколько нам известно, ваше ведомство проводит проверку по этому случаю. Можете рассказать о ее результатах?
- Абсолютно верно. Пролетарским межрайонным следственным отделом в настоящий момент продолжается производство процессуальной проверки. Поводом для нее действительно послужило заявление защитника. Попытаюсь объяснить вам и людям, в чем заключается вопрос. Стороной защиты заявлено ходатайство о том, что в материалах дела имеются протоколы, отличающиеся по форме от тех, которые ранее предоставлялись из этого же уголовного дела в другое судебное заседание. Это факт! Но вопрос в том, были ли следователем подменены фактические данные о событии преступления и о юридически значимых обстоятельствах дела? Если это будет установлено в ходе проверки, это будет образовывать состав преступления. Ваше издание последовательно освещает ту цепочку уголовных дел, которые мы расследовали по фальсификации доказательств. Такие факты были в Краснослободском районе, где должностные лица и оперативники откровенно липовали факты задержания людей с наркотиками. Саранск, Краснослободск, Чамзинка - так выглядит географии уголовных дел, которые мы расследовали по фактам фальсификации доказательств по делам о наркопреступлениях. Это только за время моей службы в Мордовии. Безусловно, сотрудники правоохранительных органов далеко не всегда борются с наркопреступностью теми методами, которыми с ней нужно бороться. Но на основании этих фактов говорить о существовании системы, я считаю, не следует.
О ЖКХ
- Касаясь такой острой социальной темы, как аферы в сфере ЖКХ, можете рассказать о расследовании уголовных дел в отношении ГУКов?
- Система ЖКХ - это отдельный разговор. В 2017-2018 годах мы расследовали уголовные дела в отношении управляющих компаний. Обвинения им предъявлялись в уклонении от уплаты налогов. Одно уголовное дело было направлено в суд, поскольку там не было возмещения ущерба. Что же касается ситуации в целом, то для меня до сих пор кажется удивительной схема, при которой общество с ограниченной ответственностью пользуется у собственников жилья таким доверием. Ведь эти организации не имеют никаких государственных гарантий. Именно поэтому в той истории, которая связана с выводом средств из ГУК Пролетарского района, мы не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Именно в силу запрета на то, что называется «кошмарить бизнес». Когда частник выводит свои деньги из бизнеса и кладет их в свой карман - это его личное дело! Государство может иметь к нему претензии только с точки зрения налогообложения. Мы понимаем, что у людей возникает острый вопрос: «Он собирает деньги с населения и кладет их в свой карман. Почему?». Но вся эта деятельность с точки зрения законодательства сформулирована именно так! Собственники жилья объединяются и отдают свой дом под управление некой компании. В ходе личных приемов люди часто задают нам этот вопрос и выплескивают на нас свой негатив, хотя это даже не вопрос нашей компетенции!
О расстрелах
- Год назад республиканские СМИ сообщали о расстреле рыбаков в Темниковском районе республики. На каком этапе находится расследование этого уголовного дела?
- Расследование завершено. По этому делу, к моему сожалению, сторона защиты выбрала стратегию затягивания. Уже более месяца проходит ознакомление защиты с материалами дела. Следователь в суде ходатайствовал об ограничении сроков для ознакомления. Суд это ходатайство удовлетворил, срок ознакомления ограничен до 1 августа этого года. После этого дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.
- Несколько месяцев назад в Мордовии был случай, когда заслуженный врач на охоте застрелил школьника. Что сейчас с этим уголовным делом?
- Это уголовное дело расследуется. Назначен целый комплекс экспертиз, мы ждем их результаты. Фактическая сторона вопроса выяснена, предъявлены обвинения в убийстве. Не исключено, что впоследствии обвинения будут более тяжкими.
- Вы ждете результатов сложных экспертиз, но данные о физическом состоянии стрелявшего и его спутников можете озвучить? Были ли они пьяны?
- Когда они были задержаны, с моменты выстрела прошло уже более суток. Поэтому доказать, что они находились в состоянии алкогольного опьянения, невозможно. В своих показаниях они утверждают, что не употребляли спиртное.
О проблемах
- Вы упомянули о том, что регулярно проводите личный прием граждан. Можете сказать, с какими проблемами люди чаще всего обращаются к вам?
- С очень разными проблемами. От претензий к нашим следователям и несогласия с нашими процессуальными решениями и решениями судов до жалоб на действия сотрудников полиции. К примеру, после одного приема я возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который позволил себе абсолютно неподобающее поведение в отношении женщины. Полицейский применил в отношении нее насилие, составил липовый протокол о совершении административного правонарушения. К сожалению, следователь районного следственного отдела не отреагировал на заявление женщины. Я поручил расследование этого дела отделу по расследованию особо важных дел. Сотруднику полиции уже предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Нередко люди обращаются с жалобами на больницы и качество лечения, на необеспечение бесплатными лекарствами. В прошлом году мы возбуждали уголовное дело по заявлению мужчины, супруга которого не обеспечивалась лекарствами от онкологического заболевания. Мы не нашли оснований для предъявления обвинения чиновнику Министерства здравоохранения, но направили представление в адрес администрации республики. Потому что система была выстроена таким образом, что реагировала только на обращения, вместо того чтобы обеспечивать всех нуждающихся.
Алексей Константинов
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