В минувший понедельник на совещании в мэрии Саранска главы районных администраций отчитались о ходе благоустройства дворовых территорий.

В 2019 году в столице Мордовии в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск в 2018 - 2022 годах» благоустраивается 25 дворовых территорий. И сразу в двух районах города подрядчик срывает сроки программы по благоустройству.

Глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков сообщил, что на 100% работы завершены в одном дворе, к трем дворам подрядная организация ООО «Дорожник» не приступала вовсе. «Срок окончания работ по благоустройству во всех дворовых территориях - 1 августа, - напомнил Сергей Мальченков. - В Пролетарском районе и у нас работает один и тот же подрядчик. Ежедневно мы проводим планерки, но директор словно не слышит нас. Существует муниципальный контракт, некоторые пункты которого он не исполняет. Например, подрядчик не предоставил график производства работ. Мы фиксируем все нарушения. Однако санкции по отношению к подрядной организации сможем применить только после окончания всех работ».

Мэр Саранска Петр Тултаев подчеркнул, что нужно действовать в строгом соответствии с законодательством. «Применяйте все возможные санкции, но строго в рамках закона! Это федеральная программа. У этого подрядчика, наверное, кроме лопаты и черенка от нее, больше ничего нет, раз он не успевает работать, - возмутился градоначальник. - Если стал победителем в аукционе, должен выполнять все как положено. Следите за качеством исполнения работ!»

В Пролетарском районе в полном объеме выполнены работы на 5 дворовых территориях из 9 запланированных. «Мы также фиксируем все нарушения, - продолжил глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин. - На конкурс по выбору подрядной организации заявлялись и другие участники. Но победителем было признано ООО «Дорожник», заявившее самую низкую цену на выполнение работ».

А вот в Ленинском районе города работы по благоустройству дворовых территорий завершены. «У нас сложилась экономия средств, - сообщил и.о. главы администрации Ленинского района Владимир Пряхин. - За счет этого мы сможем благоустроить еще одну дворовую территорию. В настоящее время проводятся процедуры для определения подрядчика».

В рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», инициатором которого выступил Президент России Владимир Путин, в 2019 году в столице Мордовии будет отремонтировано 12 участков автодорог и два места концентрации ДТП. «Работы по ремонту дорог должны быть завершены до конца октября, - сообщил директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов. - Подрядные организации работают согласно графику».