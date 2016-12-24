Стратегическое значение

В Минпромторге России обсуждались вопросы защиты рынка оптического волокна

О возможных вариантах защиты российского рынка оптического волокна от иностранного прессинга и поддержке отечественной кабельной индустрии шла речь на прошедшей в Министерстве промышленности и торговли РФ рабочей встрече Главы Мордовии Владимира Волкова и руководителя ведомства Дениса Мантурова.

Стоит напомнить, что до поры на отечественном рынке оптоволокна «правили бал» исключительно зарубежные компании. Однако с запуском такого завода в Саранске положение их прежней стабильностью уже не отличалось. Ровно настолько, что пришлось даже прибегнуть к демпингу - продавать продукцию в России по заниженным ценам. Несмотря на это, обороты нашего предприятия продолжали расти. Так, если на изготовление первого миллиона километров оптоволокна у него ушло около полутора лет, то на четвертый - менее полугода. Притом попутно удалось сделать серьезный шаг по наращиванию своих мощностей. Теперь мордовский завод может выпускать до 4 млн км продукции ежегодно - на треть больше, нежели предполагалось изначально. Спрос российских кабельных заводов тем самым будет удовлетворен на 50 с лишним процентов.

Дальнейшему развитию нашей кабельной промышленности должно, в частности, способствовать решение о включении волоконно-оптических кабелей в перечень товаров, по которым предусмотрена преференция по цене в размере 15% при закупках для государственных нужд.

«С учетом предполагаемых изменений кабели на основе отечественного оптоволокна полностью обеспечат потребности государственных и муниципальных учреждений, что создаст предпосылки для дальнейшего наращивания объемов выпуска», - подчеркнул в ходе беседы с Главой Мордовии Денис Мантуров.

Также на встрече была поднята тема возведения второго пускового комплекса оптоволоконного завода. Именно там по замыслу будут делать преформы, то есть заготовки для вытяжки волокна. Сейчас сей инвестиционный проект находится в стадии активной проработки. «Он имеет стратегическое значение не только для республики, но и для всей страны, поскольку позволяет снять зависимость от импортных поставок и наладить замкнутый цикл производства оптического волокна, - пояснил лидер Мордовии. - Кроме того, это приведет к снижению себестоимости и росту конкурентоспособности отечественной продукции».

«Исходя из текущей ситуации, вопрос строительства второй очереди целесообразно рассматривать в увязке с дополнительными мерами государственной поддержки, включая меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Еще одной важной задачей является создание в стране собственного производства высокочистых кварцевых материалов», - заключил Денис Мантуров.