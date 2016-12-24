В Рузаевке осуждены члены бригады сутенеров

Рузаевский районный суд вынес приговор двум жителям города железнодорожников - 42-летнему Дмитрию Кондратьеву и 45-летнему Эдуарду Бакаеву. Они признаны виновными в организации занятия проституцией, незаконном лишении свободы и торговле людьми.

История группы сутенеров из Рузаевки наделала много шума в стране. Как установили сотрудники правоохранительных органов, две семейные пары наладили бизнес по организации секс-притонов в девяти городах России. Но штаб-квартира этого сексуального спрута находилась именно в республике и располагалась в Рузаевке.

Сами организаторы секс-бизнеса представляли собой разношерстную компанию, но основные члены группы были связаны между собой родственными узами. Все началось с «рабочего» сотрудничества двух супружеских пар. Какое-то время они вели параллельный бизнес на интимных услугах, стали друг другу помогать, обменивались живым товаром, затем произошли закономерное слияние и расширение сети. Организаторы сети борделей числились индивидуальными предпринимателями, владели автосервисами, шиномонтажными мастерскими. Люди вкладывали прибыль от проституции в легальный бизнес как в республике, так и за ее пределами.

На первоначальном этапе девушки приходили трудиться в бордели добровольно и даже сначала зарабатывали до 30 тысяч рублей в месяц. Однако с учетом все большего размаха сотрудниц стало недоставать, а организаторам хотелось все больше прибыли. Кадровый голод решили утолять за счет похищенных у конкурентов путан. Мордовские сутенеры под видом клиентов на точке покупали девицу на всю ночь. Та садилась в машину, а по пути ее потчевали водкой с клофелином. От такого угощения барышни впадали в беспамятство и просыпались в квартире уже новых «владельцев». Иногда действовали еще проще - приставляли к голове пистолет, отнимали и выбрасывали у жертвы телефон, чтобы не могла никому позвонить, и объявляли о новой работе.

- Нам платили копейки, - рассказывает одна из «сотрудниц» борделя. - Я проработала в притоне долгое время, и мне еще ни разу не платили больше 5 тысяч в месяц, за это время сутенеры отправили моей матери три раза по 5 тысяч рублей, а я между тем приносила им ежедневно по 7-10 тысяч.

- Нас избивали за то, что могли позволить себе выпить на работе, - вспоминает другая девушка, похищенная в Москве. - Существовала целая система штрафов за различные провинности, нас заставляли работать бесплатно, били ногами.

Одна из девушек была груба с клиентом, он оставил свой негативный отзыв о притоне в интернете. Последовала жесткая расправа. Особо зверствовала супруга одного из руководителей притона - она сильно избила провинившуюся проститутку и обрила ей голову наголо.

Спецоперацию по аресту держателей сети борделей борцы с организованной преступностью провели в феврале 2013 года, когда один из сутенеров праздновал свой день рождения в бане в Рузаевке.

Как сообщает официальный сайт прокуратуры РМ, суд признал Дмитрия Кондратьева виновным в организации занятия проституцией, незаконном лишении свободы и торговле людьми и приговорил его к шести годам и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Эдуард Бакаев по тем же статьям получил пять с половиной лет строгого режима. Правда, в колонию он не отправится. Дело в том, что во время следствия он находился под домашним арестом и полностью отбыл срок, назначенный ему Фемидой.