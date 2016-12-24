Жителя Мордовии будут судить за расстрел родственника

«Если хочешь курить - кури один и в темноте!»
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся:
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...