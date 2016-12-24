Жителя Мордовии будут судить за расстрел родственника

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Торбеевского района. Он обвиняется в убийстве.

Как было установлено в ходе следствия, 10 апреля этого года в селе Кажлодка обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья в 52-летнего родственника, приехавшего в гости из Саранска. Пострадавший с огнестрельным ранением в области живота был доставлен в медицинское учреждение, где скончался в ночь на 12 апреля.

Как подчеркивают в СКР, причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, а также другими материалами. Уголовное дело направлено в суд.