Петр Тултаев: «Мы не стесняемся учиться»

Саранск с рабочим визитом посетила делегация города Ульяновска

В понедельник с рабочим визитом столицу Мордовии посетила делегация Администрации города Ульяновска во главе с первым заместителем Главы города Ульяновска Владиславом Игониным. В составе делегации - заместители главы города Ульяновска, руководители управлений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий. Основная цель визита - обмен опытом в различных сферах: жилищно-коммунальной, торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной. Руководителям администрации столицы 73-го региона важно было узнать, как в Саранске реализуется проект «Демография», как внедряются цифровые технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве, реализуется законодательство по обращению с твердыми коммунальными отходами, как ведется благоустройство, и получить ответы на другие вопросы.

В начале визита состоялась встреча делегации Администрации города Ульяновска с Главой городского округа Саранск Петром Тултаевым. «В 2018 году между Администрацией Саранска и Администрацией города Ульяновска было подписано соглашение о сотрудничестве. Наши представители уже неоднократно бывали в столице соседнего региона. Мы перенимали опыт по вопросам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, познакомились с системой обучения детей в одном из лицеев Ульяновска. Каждый город в своем развитии уникален, однако у нас много общих вопросов, есть проблемы идентичные, но у каждого есть свой опыт, иногда - неожиданный. Именно поэтому и поучиться друг у друга есть чему. Мы, например, не стесняемся учиться», - подчеркнул во вступительном слове мэр Саранска Петр Тултаев.

Глава Саранска дал краткую характеристику каждому направлению деятельности городского хозяйства, рассказал о направлениях в работе муниципальных предприятий. Отдельно остановился на некоторых вопросах. Например, Петр Тултаев рассказал, что в столице Мордовии за каждым районом города закреплено муниципальное предприятие, которое выполняет весь комплекс работ по уборке и в осенне-зимнее время, и в весенне-летний период. «Мы ставим задачу, чтобы зимой к семи часам утра дороги в городе были расчищены, несмотря на погодные условия. Минувшая зима выдалась очень снежной, но не было такого случая, чтобы центральные или магистральные дороги не были расчищены и из-за этого было парализовано движение. Основное в нашей работе - общение с людьми. Мы не прячемся от горожан. У нас есть практика «мэрских суббот», когда мы приходим по определенному адресу и, как бы тяжело ни было, выслушиваем от жителей наболевшие вопросы. Скажу честно: это очень сложно. Ведь людей не интересуют наши проблемы, им нужно все сделать здесь и сейчас», - откровенно признался Петр Тултаев.

«Мы благодарим вас за то, что нашли время принять нашу делегацию. Прекрасно понимаем, что такое городское хозяйство. Мы ежедневно с этим сталкиваемся. Я сегодня приехал в Саранск впервые, - признался первый заместитель Главы города Ульяновска Владислав Игонин. - Для себя открыл этот город. Саранск очень благоустроенный. Видна слаженная работа целой команды. И когда вы говорили о проблемах, трудно представить, что они у вас есть. Готовы перенять ваш опыт, а также поделиться теми наработками, которые есть у нас. Мы часто бываем в Казани, Самаре, а Саранск почему-то обходили стороной. Обещаю, что обязательно привезу сюда свою семью, друзей на экскурсию. Увидев Саранск, хочется вернуться сюда снова. Работа, которую ведут Петр Николаевич и его команда, - это, в первую очередь, инвестиции в развитие города», - отметил Владислав Игонин.

В завершение встречи Петр Тултаев вручил Владиславу Игонину подарок с символикой Саранска.

Гости из Ульяновска в рамках визита посетили детские сады на улице Тани Бибиной, в 5-м микрорайоне Юбилейного, осмотрели ход благоустройства дворовых территорий в микрорайонах Саранска, посетили стадион «Мордовия Арена», парк Победы, осмотрели благоустройство на проспекте Российской Армии. Руководители общеобразовательных учреждений Саранска поделились опытом в сфере образования со своими коллегами из Ульяновска. Гости побывали в самой большой школе Мордовии - Центре образования «Тавла» - средней общеобразовательной школе № 17.

Также представителей Администрации Ульяновска интересовал опыт столицы Мордовии в сфере озеленения города, инвентаризации зеленых насаждений, удаления сухих и аварийных деревьев. Директора профильных предприятий посетили муниципальное предприятие «Зеленое хозяйство», где выращивается цветочный щит Саранска - множество видов различных цветочных культур.

Представители столиц соседних регионов выразили уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве во всех направлениях городского хозяйства.