Диана Арбенина: «Свыше мне велено - быть на сцене!»

Свое 45-летие лидер «Ночных снайперов» отметила грандиозным концертом

Второй год подряд у певицы - юбилейный. В прошлом году она отмечала 25-летие группы «Ночные снайперы», которую создала вдвоем со Светланой Сургановой. А теперь празднует собственный юбилей - 45-летие. Ну, как празднует… На работе, как многие звезды. Арбенина решила, что день рождения нужно встретить именно на сцене - вместе со своими самыми верными поклонниками. Поэтому свой юбилей она провела в столичном концертом зале Crocus City Hall, разделив личный праздник с семью тысячами зрителей, которые пришли поздравить любимую артистку с круглой датой. Большой сольный концерт «Акустика» прошел с аншлагом.

- В свой день рождения мне необходимо быть на рабочем месте, я там себя чувствую хорошо, - призналась перед концертом Арбенина. - Один раз решила сделать по-другому, подумала: «Зачем мне выходить на сцену в свой день рождения? Я лучше буду отдыхать, как все нормальные люди!» Мы взяли лодку и пошли в океан. И чуть не утонули! Так что, видимо, свыше мне велено - быть на сцене, пока она меня принимает…

В 45 лет жизнь только начинается!

Диана Арбенина на концерте решила, что, несмотря на такой огромный зал, пусть все будет уютно и душевно - как будто все собрались не на многотысячной площадке, а где-то в квартире.

- Представьте, что вы находитесь у себя дома, на своих кухнях, поэтому ведите себя абсолютно естественно, - обратилась она к публике. - И несмотря на то что в одной из моих песен говорится: «Жизнь за спиной наполовину», - черт побери, я знаю: в 45 лет она только начинается!

И с этим никто не поспорит: Диана выглядит эффектно! Артистка научилась эпатировать публику и короткими юбками, и яркими нарядами, и сменой имиджа, и неожиданными образами. На одном из мероприятий честно сообщила, что в жизни следует правилу трех: спорт, сон, секс. Это и есть секрет ее красоты.

Дождь любви и гром аплодисментов

Огромное количество композиций на концерте прозвучало практически в хоровом исполнении: Арбениной подпевали зрители, которые давно заучили наизусть практически каждую ее песню.

Поклонники артистки подготовили для Дианы сюрприз: флешмоб на песню «Club27», посвященную звездам, которые умерли молодыми, не перешагнув 27-летний рубеж. Во время ее исполнения в зале зажглись тысячи огней, а над креслами зрители подняли портреты ушедших легенд. Лирические моменты сменялись драйвом: значительную часть концерта публика провела на ногах. Люди танцевали в проходах, потому что усидеть на месте было просто невозможно!

Несмотря на насыщенную программу, составленную из самых любимых хитов, не обошлось без премьер: была исполнена новая песня «Секунду назад», и зал ее принял с восторгом!..

Слезы Дианы на сцене, тысячи светящихся алых сердец из зала, гигантский плакат с признанием в любви от поклонников, песни, которые Диана не планировала включать в этот концерт - однако спела «вне плана», под влиянием эмоций... Кстати, перед этим концертом Арбенина поинтересовалась у поклонников, какие они хотят услышать композиции.

- Набралось почти 200! - призналась артистка. - Но сами понимаете: все это спеть просто невозможно!

Финал концерта был неожиданным, и поклонники до сих пор пытаются понять, как это было сделано: когда во время композиции «Это был жаркий июльский день» откуда-то сверху хлынула вода, имитируя настоящий летний ливень. Диана стояла под водой абсолютно счастливая!

Самое главное в жизни

На концерте, конечно, были и звездные гости: в зале среди зрителей можно было увидеть, например, именитых фигуристов Алексея Тихонова и Марию Петрову. И Светлану Сурганову, с которой именинница четверть века назад и основала группу «Ночные снайперы», но через какое-то время каждый пошел своей музыкальной дорогой…

Но, пожалуй, самыми главными зрителями на концерте в этот вечер были дети Дианы Арбениной - девятилетние Марта и Артем.

- Самое главное в жизни - это семья, - говорит Диана. - Потому что, если ее не будет, вся твоя карьера ничего не стоит. Это утверждаю я, которая сыграла миллиард концертов и столько же миллиард раз не была дома. Обязательно должна быть семья и тот человек, который тебя ждет. Ты можешь остаться в истории «трескучим и блескучим», но быть одиноким - это очень несладко... Если говорить конкретно обо мне - мне очень много усилий приходится прилагать к тому, чтобы быть нормальной женщиной в нормальной жизни. Мои дети ходят в школу, и, конечно, им хочется, чтобы их мама была дома, была рядом. Да, они с рождения привыкли, что меня постоянно нет дома и что я появляюсь наскоками, но все равно они по мне тоскуют…

«Вечный ребенок»

- Этот концерт я посвящаю своим детям, - объявила Арбенина со сцены. - Мы наконец-то сравнялись в возрасте: им - девять, и мне - те же девять, которые я прожила пять раз подряд. Мы одинаково чувствуем мир: я - сердцем вечного ребенка, они - с уверенностью, что стали взрослыми. Наступит день, и я полностью вернусь в состояние рождения. И когда это произойдет, я хочу оставить им в наследство свою душу. Дороже у меня ничего нет - разве что три сотни песен, половину из которых они вообще не слышали… Представляю, с каким интересом они будут слушать мой голос, поющий незнакомую для них песню - песню, которую когда-то написала их мама… И в этот момент - пусть незримо - я снова смогу обнять их своим голосом и защитить своей любовью. Пожалуй, ради этого момента все и началось 25 лет назад...

Валерия Хващевская,