Ксения Суркова: «Хочу сама делать кино»

Катя из «Семейного альбома», дочь Ольги Терентьевой Аня из сериала «Ольга», Аня Силкина из «Кризиса нежного возраста», Олеся из «Трех дней лейтенанта Кравцова» - эти главные роли сыграла молодая талантливая актриса Ксения Суркова. Ее героини настолько интересны и разноплановы, что нужно очень постараться, чтобы узнать в них Ксению… И, как оказалось, это как раз то, к чему стремится сама амбициозная актриса: чтобы люди в фильме видели ее героиню, а не Ксению Суркову. Об этом и многом другом рассказала она сама.

- Ксения, очередной сезон сериала «Ольга» закончился, фильм «Временные трудности» зрители уже посмотрели… Что дальше?

- Я сейчас как раз в процессе внутреннего творческого роста, поэтому вопрос очень к месту! (Смеется.) Стараюсь делать шаги с запасом на будущее. У меня есть мечта: я очень хочу пойти в режиссуру, сама пытаюсь сценарии писать. То есть вот такая сублимация у меня…

- То есть только сниматься в кино вам уже мало?

- Наверное! (Смеется.) На самом деле я очень люблю кино и очень хочу делать свои киноистории. Хочу быть полезной в этой сфере максимально.

- То есть «прорасти в кино», насколько возможно?

- Да! И когда в Москве весной был Московский международный кинофестиваль, ходила на все показы, все картины посмотрела. Это очень интересно: смотреть, кто и что делает в нашей профессии, как он это делает. Ты же не просто смотришь как зритель - ты попутно чему-то учишься, возможно, и недочеты какие-то уже подмечаешь. И, конечно же, восторгаешься находками коллег. Это очень круто и важно. Но я была удивлена, что на конкурсные программы приходило не так много зрителей, как могло бы. И для меня это шок. Люди, ау! Это же ММКФ, это конкурсная программа, люди, такое кино обязательно нужно смотреть!

- Зато всегда активно обсуждаются «красные дорожки»: в каком наряде звезды пришли на открытие и закрытие кинофестиваля…

- Да, как будто это самое важное! На самом деле самое важное - фильмы! Там тоже есть свои ковровые дорожки. Я, например, с удовольствием посмотрела фильм, который сняли якутские коллеги, - «Надо мною солнце не садится». Он очень теплый, душевный, прекрасный! Да, он не раскручен, на него не пригласили в платьях к красной дорожке. Но его обязательно нужно смотреть!

- Но в российском кино сейчас так много проблем! Вам придется погружаться и в них. Быть просто актрисой, возможно, проще? Если фильм выстрелил - собрал награды, призы и любовь зрителей - живи спокойно до следующего фильма…

- Да, возможно. Только мне это не интересно. Я хочу и кино, и в кино, и про кино. Я хочу сама делать его. Даже если не все получится с первого раза, даже если я, что называется, плюхнусь в грязь - нужно все равно пробовать, пытаться куда-то расти. И в актерской профессии, конечно, расти в первую очередь… Я считаю, если актер рано окончил институт - это хорошо. Но учиться потом нужно всю жизнь.

- Тем более сейчас - такие возможности!

- Да, очень много курсов, и они не такие уж и долгие и дорогие… И у каждого есть возможность проникать вглубь профессии, насколько это возможно.

- Сейчас у вас есть какие-то проекты, связанные с кино?

- Из-за нашего сериала «Ольга» на меня сейчас смотрят немного не так, как мне хотелось бы. (Смеется.) Это - другая сторона медали так называемой известности: когда твоя героиня неожиданно становится тобой. Или ты становишься ею. И вот я уже говорю всем: «Блин, ребята, это же не я в «Ольге», это образ Ани, который мы создали! Это не то, что я из себя представляю в жизни!»

- Есть же такая проблема - заложник роли. И чем круче сыграешь, тем опаснее попасть в эту ловушку…

- Да, и потом приходится отдавать силы на то, чтобы сломать эти стереотипы. И это безумно сложно. Но я верю, что возможно. Однажды мой мастер рассказал мне про одного актера - к сожалению, не помню имя его, но суть в том, что он так перевоплощался в кино, что его никто не узнавал. И только потом в титрах видели, что это он, и удивлялись. Я считаю, что это круто, что это можно и нужно делать. И очень хочу доказать, что тоже так могу. В принципе, я смотрю на свою фильмографию - в фильмах, сериалах - и вижу, что все мои роли разные. Что на экране - не я в предлагаемых обстоятельствах, это другой человек, почти реальный, он там, в кино или сериале, живет своей жизнью. И это круто! И мне очень хочется развиваться именно в этом направлении.

- Если у вас такой настрой: делать все не по шаблону - у вас получится!

- У меня огромное желание делать что-то важное, серьезное и всеми своими возможностями повышать качество российского кинематографа. Хотя, конечно, это звучит пафосно, но я не знаю, как по-другому это сказать.

- С коллегами из сериала «Ольга» поддерживаете отношения?

- Конечно! На самом деле мы все уже - одна большая семья: и ссоримся - и миримся, и друг друга то любим, то ненавидим, то снова любим! (Смеется.) То есть мы реально большая семья, где всякое бывает. Но мы очень скучаем друг по другу. В августе уже начнем снимать четвертый сезон!

- Не возникает желания погрузиться в какой-то новый формат: танцы, коньки, тот же «Последний герой»?

- Мне это все интересно. Но если и соглашусь на участие, то это будет испытание меня как человека. Ведь тот же «Последний герой» - это, конечно же, история про человека. Про личность в экстремальных условиях. Но так как моя профессия связана с изучением человека, то мне это важно прочувствовать на себе. Что я такое? Где и в какой момент из меня попрет что-то не очень хорошее, а где - наоборот?

- Что про личную жизнь можете рассказать?

- Скажем так: я сейчас свободна!

- То есть олигархи могут беспокоиться?

- Я про любовь, на самом-то деле! Но олигархи тоже рассматриваются. (Смеется.) Только сразу предупреждаю: я буду просить деньги на кино! Не надо мне платьев, украшений, безделушек каких-то - мне нужны деньги на кино! (Смеется.) Если кто-то готов быть меценатом в исконных русских традициях - пожалуйста! Будем развивать хорошее русское кино. Так можете и написать: «Ксения Суркова собирает деньги на кино!» А если серьезно - я очень надеюсь, что однажды и у нас кино будет получать должную поддержку. У меня сейчас подруга снимает фильм. Не хватает денег, чтобы довести работу до конца - ну что это такое! Конечно, все пытаются как-то исхитряться, искать средства. К сожалению, нет у нас пока такой традиции, как в Европе или Америке, когда идут навстречу молодым, одаренным, перспективным, но пока не известным. И просто дают деньги на проекты, в которые поверили.

- Отдохнуть где планируете?

- Осенью, в сентябре - октябре, хочу побывать в Италии. Я полюбила эту страну всей душой. А летом обожаю находиться в Москве: сидеть где-то в парке или в сквере на лавочке, никуда не спешить... Красота же!

Мария Донская