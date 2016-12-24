«Сарэкс» возрождается?!

Созданное на базе завода обособленное структурное подразделение приступило к полноценному выпуску готовой продукции

Несмотря на банкротство, одно из старейших предприятий Мордовии - «Сарэкс» - не только не сворачивает свою производственную деятельность, но даже обещает увеличить количество имеющихся рабочих мест. Созданное в середине мая обособленное структурное подразделение чувашского АО «Промтрактор-Вагон» пока продолжает изготовлять узлы и механизмы для вагоностроения. Однако уже в августе намечено возобновить выпуск многоцелевых мини-погрузчиков. До конца года будет произведено, как ожидается, не менее 85 машин, а вдобавок - 147 единиц навесного оборудования к ним. Численность персонала вырастет, таким образом, с нынешних 164 до 249 человек. Причем 70 вновь трудоустроенных специалистов будут работать непосредственно в цехах, в качестве токарей, слесарей, сварщиков или фрезеровщиков. В дальнейших планах значится и перезапуск производства колесных тракторов различных тяговых классов.

Было время…

Строительство «Сарэкса» началось в самый разгар Великой Отечественной войны, в 1943 г. Принятое решение можно назвать совершенно оправданным уже хотя бы потому, что в ту пору на фронтах скапливалось огромное количество поврежденной советской и трофейной техники, для восстановления которой требовались ремонтные предприятия.

В послевоенное время необходимость в таких производствах не только сохранилась, но и увеличилась. Ведь возвращавшиеся к мирной жизни города и села остро нуждались практически в любых средствах механизации - от мощных бульдозеров и грейдеров до простейших сельскохозяйственных орудий. К концу пятидесятых на волне хрущевского жилищного строительства специализация мотороремонтных производств сформировалась окончательно. Саранский завод, например, перешел на выпуск землеройных машин, что и определило его привычное для большинства обывателей название. «Смена вывески» сопровождалась огромными финансовыми вливаниями - на ремонт и модернизацию мощностей, закупку металлорежущих станков, инструментов и прочего оборудования.

В дальнейшем «магистральные» направления принципиально уже не менялись. За свою историю предприятие выпустило около 200 тысяч экскаваторов, бульдозеров и погрузчиков различных модификаций на базе тракторных шасси «МТЗ» и «ЮМЗ». В лучшие годы на производстве трудились более тысячи человек.

Сферы влияния

В ходе прошедшей в 1990-х приватизации Саранский экскаваторный завод был переименован в ОАО «Сарэкс». Звезд с неба он, конечно же, не хватал, но заказы получал более или менее регулярно. Переломным обещал стать 2007 г., когда рычаги управления плавно перешли к «Агроевросоюзу» - главному поставщику харьковских тракторов в Россию. В соответствии с разработанной для предприятия стратегией, здесь, помимо традиционного производства, планировалось наладить сборку колесных сельхозмашин. Построенный комплекс, способный ежегодно выпускать 10 тысяч тракторов, вскоре, однако, был переориентирован на белорусскую технику. По лицензии «МТЗ» предприятие приступило к изготовлению универсально-пропашных «Беларусов» - да еще с исключительным правом их реализации в РФ.

Продолжалось, правда, это недолго. Не в последнюю очередь, вероятно, потому, что основными лоббистами означенной затеи были выходцы из «Росагролизинга», возглавляемого в ту пору небезызвестной Еленой Скрынник. Но стоило той покинуть занимаемую должность, как их интерес к проекту попросту улетучился.

Благие намерения

В 2000 г. «Сарэкс» вошел в состав концерна «Тракторные заводы» («КТЗ»), стремившегося собрать под свои знамена чуть ли не всех ключевых игроков отечественного рынка сельскохозяйственной техники. Планы нового собственника в отношении мордовской площадки также были весьма амбициозными. Согласно первоначальному замыслу, сюда предполагалось перенести сборку колесных тракторов из Владимира и многоцелевых коммунальных строительных машин из Кургана. А попутно - создать крупнейший в Приволжье центр машиностроения, действующий в тесной кооперации с ведущими предприятиями отрасли. Но эксперты, надо сказать, отнеслись к попытке перегруппировать активы крайне скептически. И действительно, «Сарэкс» на протяжении нескольких лет сокращал производство тракторов - главным образом, из-за снижения спроса со стороны сельхозпредприятий и отсутствия крупных заказов по линии Российской агропромышленной лизинговой компании. Держаться на плаву производству удавалось, разве что, за счет экскаваторов да коммунальных машин.

Но по итогам 2012-го объемы отгрузки продукции не только стабилизировались, но и выросли почти на 10 процентов, вплотную приблизившись к миллиардной отметке. А в 2014-м и вовсе удалось получить солидный государственный контракт на поставку в Никарагуа более 200 универсальных тракторов «Агромаш 85ТК», в особой, «тропической» комплектации.

Бремя ответственности

Первый по-настоящему тревожный звонок прозвучал в 2015 году, когда стало ясно, что «КТЗ» не может расплатиться по взятому ранее крупному кредиту. Долги концерна в результате достались двум структурам. «Внешэкономбанк» получил право заявлять требования как к головному управляющему органу - компании корпоративного управления «КТЗ», так и к поручителям, в числе которых фигурировали сразу 13 предприятий. «Ростеху» же в свою очередь следовало проконтролировать вопросы банкротства и санации оборонного дивизиона «Тракторных заводов».

Попутно выяснилось, что и у основных создателей концерна дела идут, мягко говоря, неважно. К примеру, его бывший генеральный директор задолжал кредиторам в общей сложности более 78 миллионов рублей.

Завтра начинается сегодня

В апреле текущего года Арбитражный суд РМ ввел на саранском предприятии конкурсное производство сроком на 6 месяцев. А уже 14 мая был утвержден приказ о создании на его базе обособленного структурного подразделения Канашского АО «Промтрактор-Вагон», занятого изготовлением узлов и механизмов для вагоностроения. При этом уже в течение двух месяцев на саранской площадке планируется возобновить выпуск многоцелевых мини-погрузчиков.

Добавим, что о принимаемых мерах по возрождению «Сарэкса» шла речь и на недавней встрече Главы республики Владимира Волкова с новым председателем правления «МИГ «КТЗ» Андреем Водопьяновым, состоявшейся на площадках Петербургского международного экономического форума. Не исключено, что поднятые темы найдут свое продолжение в самое ближайшее время...

Андрей КРИВОВ