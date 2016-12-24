Убила сожителя за удар по лицу

В Мордовии возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» в отношении 26-летней жительницы Ковылкинского района Натальи Королевой. По версии следствия, женщина зарезала своего сожителя.

7 июля Наталья Королева вместе со своим 42-летним сожителем гостила у друзей. Спиртное лилось рекой. В какой-то момент утомленный продолжительными посиделками мужчина засобирался домой. Однако женщина настаивала на продолжении банкета. На этой почве между гражданскими супругами вспыхнула ссора. Мужчина ударил свою спутницу по лицу, но тут же получил непропорциональный ответ: Королева взяла нож и нанесла удар в живот своему обидчику. Присутствовавшие при этом знакомые семьи вызвали скорую помощь, однако помощь медиков пострадавшему уже не потребовалась, мужчина скончался.

Как поясняют в СКР, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Суд выдал санкцию на арест подозреваемой. Примечательно, что этот криминальный эпизод не первый в короткой биографии Натальи Королевой. В 2014 году женщину уже судили за причинение тяжкого вреда здоровью своему бывшему супругу.