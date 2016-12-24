Убила сожителя за удар по лицу

«Если хочешь курить - кури один и в темноте!»
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...
Родственники убитой Александры Шапошниковой потребовали взыскать с Олега Мышадаева миллион рублей
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности