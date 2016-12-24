В Саранске влюбленная пара пыталась наладить торговлю наркотиками

В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего молодого человека и его 20-летней возлюбленной. Молодые люди подозреваются в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Как поясняют в МВД по РМ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД в квартире, где сожительствовали подозреваемые, обнаружено и изъято более 10 граммов марихуаны и около 40 граммов синтетического наркотического средства. Как признались молодые люди, наркотики они планировали продать в Саранске.

Суд уже выдал санкцию на арест подозреваемого на время предварительного следствия. В отношении его подруги избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.