В Саранске влюбленная пара пыталась наладить торговлю наркотиками

Отпуск, море, аферисты
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся: