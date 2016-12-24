За здоровьем - сломя голову?

В мире один из главных модных трендов - здоровый образ жизни. Эта волна докатилась и до России: в парках, скверах и на стадионах все чаще можно встретить людей, которые занимаются на тренажерах, играют в игры на свежем воздухе, катаются на велосипедах, занимаются бегом, оздоровительной физкультурой. Казалось бы, от этого одна только польза. Однако не стоит слепо бежать за модой. Прежде чем приступить к занятиям спортом, врачи настоятельно рекомендуют пройти медицинское обследование - иначе вместо здоровья можно заполучить проблемы, и тогда уже придется идти не на стадион или в парк, а на прием к врачу.

Руководитель Центра реабилитации Федерального научно-клинического центра ФБМА, врач лечебной физкультуры и спортивной медицины Виктор Муханов рассказал о том, как избежать рисков, связанных со спортом, и порекомендовал те виды физической активности, которые можно назвать и полезными, и безопасными для людей всех возрастов.

- Виктор Викторович, с какими проблемами, связанными со спортом, люди сталкиваются чаще всего?

- По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время статистика травматизма крайне высока, а показатель смертности от полученных травм входит в первую тройку - наряду с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологией.

В случае получения поверхностной травмы конечностей большинство людей обращаются за помощью в районный травмпункт, ведь далеко не каждый может получить высококвалифицированную помощь в многопрофильном центре. В травмпункте пациенту проводят рентгенологическое исследование для исключения серьезных повреждений костей и суставов (переломы, вывихи). В случае отсутствия костно-травматических повреждений на снимках врачи ставят диагноз под общим названием: растяжение либо ушиб сустава или конечности. После чего большинство пациентов направляются домой и занимаются самолечением. Проходит время, а состояние не улучшается, а иногда даже становится хуже. И тогда уже пациенты обращаются в многопрофильные медицинские центры для дополнительной консультации и дообследования. А там зачастую после проведенного осмотра, МРТ и КТ выявляются серьезные повреждения: разрывы капсуло-связочного аппарата, мышц конечностей, повреждения хряща суставов и так далее.

Если говорить о суставах, то все наши методы лечения на сегодняшний день, в том числе хирургические и консервативные, направлены на поддержание суставов и хрящей в том состоянии, которое мы уже имеем на момент консультации. В настоящее время ни в одной клинике мира не удалось воссоздать хрящ, который дается человеку при рождении.

Еще одно распространенное заблуждение: диагноза «растяжение связок» не существует. Связки не способны растягиваться, если с ними что-то происходит, то это разрыв: микроразрыв, частичный или тотальный разрыв. Таким образом, лучше всего не допускать подобных травм. И если вы решили заняться каким-либо видом спорта, предварительно необходимо проконсультироваться с грамотным специалистом.

На фоне пропаганды активного образа жизни мы имеем дело с банальными травмами современности: это травмы во время катания на квадроцикле, гироскутере и так далее. На сегодняшний день каждый человек хочет с помощью спорта улучшить качество своей жизни, а в итоге получает травмы из-за неправильной техники выполнения упражнений.

- Неужели даже бег может причинить вред?

- С точки зрения опорно-двигательного аппарата профессиональный спортсмен, который бегает правильно, своему здоровью не вредит. Если человеку тренеры поставили правильную биомеханику бега и он соблюдает технику выполнения движений - опасности нет. Но распространенным заблуждением является тот случай, когда человек самостоятельно принял решение заниматься бегом, пренебрег консультациями у специалистов и бесконтрольно покоряет длинные дистанции в надежде на то, что данное занятие укрепит его здоровье.

- Что посоветуете человеку, который все-таки решил бегать?

- Современный человек бежит не для того, чтобы добыть себе пищу или спасти жизнь, а для того, чтобы повысить общий тонус организма. Поэтому не нужно никуда торопиться, а для начала - прийти к специалисту, обследоваться, начав с академически правильного ортопедического осмотра. Врач выявит риски и патологии, которые могут привести к травмам, и даст свои рекомендации. Возможно, доктор составит индивидуальный протокол физической активности, чтобы максимально деликатно подвести пациента к необходимым нагрузкам. Такой курс может включать в себя и упражнения, и аппаратную физиотерапию, и мануальные техники, и кинезиотейпирование (метод лечения с использованием специальной эластичной ленты - тейпа, наклеивающегося на кожу, - прим. авт.), являющиеся на данный момент рутинной практикой спортивного врача-травматолога-ортопеда.

- Получается, даже в бассейн лучше просто так не ходить?

- Смотря с какой целью человек идет в бассейн. Если поставил перед собой цель каждую тренировку проплывать два-три километра, при этом не зная правильной техники плавания, то с высокой вероятностью у такого «самодеятельного пловца» могут возникнуть проблемы с шеей, плечом и спиной.

- А что вы скажете о занятиях в тренажерном зале? Чего здесь больше - пользы или вреда?

- На сегодня это тоже актуальный вопрос, ведь большинство наших пациентов обращаются с травмами, полученными в спортзале. В чем здесь проблема? В каждом серьезном фитнес-клубе присутствует врач. Но он не является специалистом по спортивной медицине или врачом-травматологом. Обычно это врач-терапевт, который обследует общий статус, при необходимости проводит ЭКГ и прочее. А далее человек попадает под контроль тренера, который слабо разбирается в медицине и весьма поверхностно ориентируется в анатомии человека. Сейчас интеграции врачей в этот бизнес нет, но это и не требуется. Пройти обследование рекомендуется в специализированном центре у доктора, а лучше если это будет целая команда врачей, которые скорректируют статус пациента, дадут рекомендации, в том числе помогут выбрать наиболее подходящий для вас вид спорта.

- Чем могут быть опасны занятия на тренажерах?

- В организме человека насчитывается 640 мышц, некоторые из них располагаются глубоко в теле, и об их существовании большинство людей даже не догадываются. А ведь именно эти мышцы ответственны за многое! К примеру, если рассмотреть более подробно область плеча, то это - вращательная манжета сустава. Это функциональная группа мышц и сухожилий, которые служат для стабилизации и вращения плечевой кости во всех плоскостях. И когда для желаемого результата - улучшения внешней комплекции - человек начинает тренировать трапециевидную мышцу, он автоматически укрепляет и надостную мышцу, которая находится глубоко внутри, на кости лопатки. Наращивая ее, спортсмен тем самым перемещает центр вращения плечевой кости кверху, соударяя ее с отростками лопатки. Запускается патологический процесс, приводящий к болям и впоследствии к нарушению функции верхней конечности. На крайних стадиях данного заболевания показано только оперативное лечение. Поэтому, повторюсь: первоначальные и промежуточные осмотры у спортивного врача - это то, к чему все должны стремиться.

- Что можете сказать о таком виде физической активности, как катание на велосипеде? Неужели и здесь есть «подводные камни»?

- Конечно! Здесь очень важна правильная посадка на сиденье: высота, правильное положение корпуса, конечностей по различным осям... Желательно, чтобы велосипедист об этом имел правильное представление.

- А какими видами спорта вы бы не рекомендовали заниматься?

- Здесь все очень индивидуально, и если у человека нет противопоказаний - конечно, занятия с любой физической нагрузкой приветствуются.

- А какие виды физической активности вы бы порекомендовали людям от сорока лет и старше?

- Если говорить про виды спорта, которые продлевают жизнь и укрепляют общий тонус организма, повышая толерантность к физическим нагрузкам, то я бы порекомендовал аэробные циклические упражнения во время быстрой ходьбы, езды на велосипеде или занятий на эллипсоиде. А при ограниченных физических возможностях - скандинавскую ходьбу, которая все больше набирает популярность на территории нашей страны.

Главное - помните, что заниматься спортом важно в меру и с умом!

Елена Соколова