Ксения Суркова: «Хочу сама делать кино»

«У меня нет таких денег»
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
Катя из «Семейного альбома», дочь Ольги Терентьевой Аня из сериала «Ольга», Аня Силкина из «Кризиса нежного возраста», Олеся из «Трех дней лейтенанта Кравцова» - эти главные роли сыграла молодая талантливая актриса Ксения Суркова. Ее героини настолько интересны и разноплановы, что нужно очень постараться, чтобы узнать в них Ксению… И, как оказалось, это как раз то, к чему стремится сама амбициозная актриса: чтобы люди в фильме видели ее героиню, а не Ксению Суркову. Об этом и многом другом рассказала она сама.
- Ксения, очередной сезон сериала «Ольга» закончился, фильм «Временные трудности» зрители уже посмотрели… Что дальше?
- Я сейчас как раз в процессе внутреннего творческого роста, поэтому вопрос очень к месту! (Смеется.) Стараюсь делать шаги с запасом на будущее. У меня есть мечта: я очень хочу пойти в режиссуру, сама пытаюсь сценарии писать. То есть вот такая сублимация у меня…
- То есть только сниматься в кино вам уже мало?
- Наверное! (Смеется.) На самом деле я очень люблю кино и очень хочу делать свои киноистории. Хочу быть полезной в этой сфере максимально.
- То есть «прорасти в кино», насколько возможно?
- Да! И когда в Москве весной был Московский международный кинофестиваль, ходила на все показы, все картины посмотрела. Это очень интересно: смотреть, кто и что делает в нашей профессии, как он это делает. Ты же не просто смотришь как зритель - ты попутно чему-то учишься, возможно, и недочеты какие-то уже подмечаешь. И, конечно же, восторгаешься находками коллег. Это очень круто и важно. Но я была удивлена, что на конкурсные программы приходило не так много зрителей, как могло бы. И для меня это шок. Люди, ау! Это же ММКФ, это конкурсная программа, люди, такое кино обязательно нужно смотреть!
- Зато всегда активно обсуждаются «красные дорожки»: в каком наряде звезды пришли на открытие и закрытие кинофестиваля…
- Да, как будто это самое важное! На самом деле самое важное - фильмы! Там тоже есть свои ковровые дорожки. Я, например, с удовольствием посмотрела фильм, который сняли якутские коллеги, - «Надо мною солнце не садится». Он очень теплый, душевный, прекрасный! Да, он не раскручен, на него не пригласили в платьях к красной дорожке. Но его обязательно нужно смотреть!
- Но в российском кино сейчас так много проблем! Вам придется погружаться и в них. Быть просто актрисой, возможно, проще? Если фильм выстрелил - собрал награды, призы и любовь зрителей - живи спокойно до следующего фильма…
- Да, возможно. Только мне это не интересно. Я хочу и кино, и в кино, и про кино. Я хочу сама делать его. Даже если не все получится с первого раза, даже если я, что называется, плюхнусь в грязь - нужно все равно пробовать, пытаться куда-то расти. И в актерской профессии, конечно, расти в первую очередь… Я считаю, если актер рано окончил институт - это хорошо. Но учиться потом нужно всю жизнь.
- Тем более сейчас - такие возможности!
- Да, очень много курсов, и они не такие уж и долгие и дорогие… И у каждого есть возможность проникать вглубь профессии, насколько это возможно.
- Сейчас у вас есть какие-то проекты, связанные с кино?
- Из-за нашего сериала «Ольга» на меня сейчас смотрят немного не так, как мне хотелось бы. (Смеется.) Это - другая сторона медали так называемой известности: когда твоя героиня неожиданно становится тобой. Или ты становишься ею. И вот я уже говорю всем: «Блин, ребята, это же не я в «Ольге», это образ Ани, который мы создали! Это не то, что я из себя представляю в жизни!»
- Есть же такая проблема - заложник роли. И чем круче сыграешь, тем опаснее попасть в эту ловушку…
- Да, и потом приходится отдавать силы на то, чтобы сломать эти стереотипы. И это безумно сложно. Но я верю, что возможно. Однажды мой мастер рассказал мне про одного актера - к сожалению, не помню имя его, но суть в том, что он так перевоплощался в кино, что его никто не узнавал. И только потом в титрах видели, что это он, и удивлялись. Я считаю, что это круто, что это можно и нужно делать. И очень хочу доказать, что тоже так могу. В принципе, я смотрю на свою фильмографию - в фильмах, сериалах - и вижу, что все мои роли разные. Что на экране - не я в предлагаемых обстоятельствах, это другой человек, почти реальный, он там, в кино или сериале, живет своей жизнью. И это круто! И мне очень хочется развиваться именно в этом направлении.
- Если у вас такой настрой: делать все не по шаблону - у вас получится!
- У меня огромное желание делать что-то важное, серьезное и всеми своими возможностями повышать качество российского кинематографа. Хотя, конечно, это звучит пафосно, но я не знаю, как по-другому это сказать.
- С коллегами из сериала «Ольга» поддерживаете отношения?
- Конечно! На самом деле мы все уже - одна большая семья: и ссоримся - и миримся, и друг друга то любим, то ненавидим, то снова любим! (Смеется.) То есть мы реально большая семья, где всякое бывает. Но мы очень скучаем друг по другу. В августе уже начнем снимать четвертый сезон!
- Не возникает желания погрузиться в какой-то новый формат: танцы, коньки, тот же «Последний герой»?
- Мне это все интересно. Но если и соглашусь на участие, то это будет испытание меня как человека. Ведь тот же «Последний герой» - это, конечно же, история про человека. Про личность в экстремальных условиях. Но так как моя профессия связана с изучением человека, то мне это важно прочувствовать на себе. Что я такое? Где и в какой момент из меня попрет что-то не очень хорошее, а где - наоборот?
- Что про личную жизнь можете рассказать?
- Скажем так: я сейчас свободна!
- То есть олигархи могут беспокоиться?
- Я про любовь, на самом-то деле! Но олигархи тоже рассматриваются. (Смеется.) Только сразу предупреждаю: я буду просить деньги на кино! Не надо мне платьев, украшений, безделушек каких-то - мне нужны деньги на кино! (Смеется.) Если кто-то готов быть меценатом в исконных русских традициях - пожалуйста! Будем развивать хорошее русское кино. Так можете и написать: «Ксения Суркова собирает деньги на кино!» А если серьезно - я очень надеюсь, что однажды и у нас кино будет получать должную поддержку. У меня сейчас подруга снимает фильм. Не хватает денег, чтобы довести работу до конца - ну что это такое! Конечно, все пытаются как-то исхитряться, искать средства. К сожалению, нет у нас пока такой традиции, как в Европе или Америке, когда идут навстречу молодым, одаренным, перспективным, но пока не известным. И просто дают деньги на проекты, в которые поверили.
- Отдохнуть где планируете?
- Осенью, в сентябре - октябре, хочу побывать в Италии. Я полюбила эту страну всей душой. А летом обожаю находиться в Москве: сидеть где-то в парке или в сквере на лавочке, никуда не спешить... Красота же!
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
Родственники убитой Александры Шапошниковой потребовали взыскать с Олега Мышадаева миллион рублей
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся:
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров
Арестованы очередные подозреваемые по делу о проституции в стриптиз-клубе
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов