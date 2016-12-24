«Звери так не делают!»

Родственники убитой Александры Шапошниковой потребовали взыскать с Олега Мышадаева миллион рублей

В Пролетарском суде Саранска начался процесс по делу о жестоком убийстве 20-летней Александры Шапошниковой. На скамье подсудимых ее 21-летний возлюбленный Олег Мышадаев. По версии обвинения, именно он нанес девушке более двадцати ударов молотком по голове и двое суток продержал мертвое тело в ванной. На прошедшем заседании допрашивали потерпевшего и свидетелей. С подробностями из зала суда - корреспондент «ВС».

«Вину признаю полностью!»

Конвой заводит Олега Мышадаева в клетку. Молодой человек выглядит спокойным и расслабленным. За руку здоровается с адвокатом, присаживается на скамью, равнодушно слушает, как прокурор зачитывает обвинительное заключение.

- Вам понятно обвинение? - спрашивает председательствующий у Мышадаева.

- Понятно.

- Вину признаете?

- Да, признаю полностью.

- Желаете выступить по поводу предъявленного обвинения?

- Нет.

«Он мог и меня убить!»

Потерпевшим по делу признан дедушка погибшей Александры Шапошниковой Егор Егорович. Девушка была круглой сиротой, а ближайшие родственники по отцовской линии проживают за пределами Мордовии.

- Как можете охарактеризовать свою внучку? - начинает допрос представитель государственного обвинения.

- Она, знаете, как в музыкальное училище попала, встретилась там с Мышадаевым - и начала… Постепенно-постепенно, а потом стало заметно. Стали приходить домой, и часов до трех ночи... Я потом не успевал окурки выносить и бутылки.

- То есть она употребляла спиртные напитки?

- Ну, он заставлял ее. Нальет ей, и еще курить научил. А потом на третьем курсе их выгнали из училища.

- Скажите, они просто встречались или жили вместе?

- Ну он приходил и с ночевкой оставался. И до трех часов… А потом, когда все это кончалось, он уходил в свою квартиру. Мы пытались несколько раз туда попасть, но невозможно. По телефону звоним, там всегда смех в трубке, шум. И все… Она жаловалась, били ее все время. Он ее в училище так приспособил, что она стипендию всю ему отдавала.

- А кто ее бил? Подсудимый?

- Ну да. На 1 Мая они гуляли у нас. Она подойдет ко мне, а он выходит, кричит: «Иди сюда!» Она не идет. А он подходит, берет ее на руки и кидает как котенка. Здорово ее тогда избили.

- Он привлекался за это к уголовной ответственности?

- Привлекался. В последний раз вот меня клюшкой ударил. Суд был. Но ввиду того что я не стал настаивать, чтобы его осудили, ему пятнадцать суток, что ли, дали. А так ведь он мог меня убить. А потом они как-то приходили вдвоем, и он мне сказал: «Еще раз в полицию пойдешь, тебе и в полиции еще дадут!»

- Как вы узнали о смерти внучки?

- Из знакомых кто-то сказал. Сказали, что ее зверски убили, и в ванной… Он, наверное, хотел следы спрятать, кровь смывал. Вот свидетельница Карина, убежала… Может быть, он и ей пригрозил.

- Вам известно, по какой причине он ее убил?

- Ну как по какой причине? Водки, говорят, там много было...

- Как вы считаете, как следует наказать подсудимого? - задает свой вопрос адвокат потерпевшего.

- Ну наказать надо как следует. Ведь даже звери так не делают! Молотком проломить голову насквозь и потом ножами пырять…

- Скажите, кто занимался похоронами вашей внучки? - спрашивает адвокат подсудимого.

- Похоронами занималась ее бабушка по отцовской линии.

Адвокат потерпевшего просит приобщить к материалам дела пакет документов, характеризующих погибшую Александру Шапошникову, и исковое заявление ее деда к подсудимому. Судья зачитывает документ в полном объеме. Как следует из озвученного, потерпевший просит взыскать с подсудимого один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Я проснулась, рядом лежит Мышадаев в крови!»

Суд переходит к допросу ключевого свидетеля. Подруга Александры Шапошниковой Карина в ночь убийства находилась в квартире Мышадаева вместе с ним и погибшей.

- Как давно вы знакомы с Мышадаевым? - начинает представитель государственного обвинения.

- С Олегом я познакомилась в 2015 году через общего знакомого, с Александрой я познакомилась в 2016 году. Мы были подругами, но в последний год не так часто виделись.

- Как можете охарактеризовать Шапошникову?

- Тихая, спокойная, училась хорошо, в школе у нее аттестат был без троек. На первом и втором курсах она тоже хорошо училась. А на третьем курсе их вместе с Олегом отчислили за неуспеваемость и непосещение занятий.

- Как вы можете описать их отношения, когда они находились в состоянии алкогольного опьянения?

- Между ними возникали ссоры. Саша могла дать ему пощечину, Олег мог ее элементарно за волосы оттаскать. Изначально Саша жила с дедушкой, а последние два года они жили с Олегом у него в квартире.

- Что вы можете сказать об обстоятельствах 9 февраля этого года?

- Я позвонила Саше около пяти часов вечера. Мы встретились на Светотехстрое, потом пошли гулять, а затем она предложила выпить. Мы посидели на лавочке на улице, выпили бутылку водки, но не до конца. Саша позвала меня в гости. Олег нас встретил, открыл дверь, мы прошли в комнату. Мы спокойно сидели, слушали музыку, все было нормально. Ближе к половине двенадцатого ночи я вышла в другую комнату, чтобы поговорить по телефону. Я поговорила по телефону и там же уснула. В комнату, где мы сидели до этого, я больше не заходила до утра. Я не знаю, что между ними произошло. Ближе к четырем часам утра я проснулась. Рядом со мной лежал Олег. Я спросила, где Саша, а потом увидела, что у него ноги в крови. Моя сумка осталась в той комнате, и я зашла туда и увидела следы крови. Я вообще сначала не поняла, что произошло. Саша лежала на полу головой к двери. Ее колготки были спущены, а футболки на ней вообще не было. Голова у нее была в крови. Я очень испугалась, быстро оделась, взяла сумку и ушла из этой квартиры. Я пришла домой и никому ничего не говорила. Я сама была в шоке. О том, что Сашу убили, я узнала 10 февраля, когда за мной приехали.

- Александра жаловалась вам на избиения со стороны Олега? - интересуется адвокат потерпевшего.

- Жаловалась. Ей все говорили: «Уходи от него!» Нужно было уходить еще до того, как он ей нос откусил. Если бы она ушла от него, такого бы не случилось. Нужно было его раньше сажать, но в суде она сама просила, чтобы его не сажали. Она его прощала.

- Когда вы пришли к Олегу, у вас было с собой спиртное? - задает свой вопрос адвокат Олега Мышадаева.

- Изначально там было всего три бутылки водки. Одну бутылку, которую мы принесли с собой, мы спрятали, ее никто даже не открывал.

- Вы закусывали?

- Там закуски не было. Был только лимонад и сигареты.

- Когда вы вышли звонить по телефону, какое было состояние у Саши, у Олега и у вас?

- Все были пьяные.

- Вы просыпаетесь, рядом с вами Мышадаев в крови, вы уходите из квартиры, видите, что ваша подруга лежит окровавленная… Вы не подумали, что нужно вызвать скорую помощь?

- Если честно, я просто испугалась… Я растерялась…

«Он приехал к бабушке и сказал, что убил свою девушку!»

Суд переходит к допросу отца подсудимого Виталия Мышадаева. Несмотря на имеющееся у него право не давать показаний против близкого родственника, мужчина соглашается ответить на вопросы.

- Скажите, какой ваш сын по характеру? - берет слово представитель государственного обвинения.

- По характеру он спокойный, нормальный, когда в трезвом состоянии. Пьяным я его особо не видел, но, по словам других, он очень агрессивный, когда выпьет. В последнее время он проживал с моей матерью. А не так давно переехал на проспект 60 лет Октября. Там он проживал со своей девушкой.

- Где он учился?

- Сначала в музыкальном училище, потом - в строительном колледже.

- Что послужило причиной смены места учебы?

- Его вместе с Александрой попросили написать заявление по собственному желанию в связи с пропусками занятий.

- Вы пробовали с ним разговаривать по этому поводу?

- Постоянно разговаривал. Он обещал исправиться. Но результат - как видите.

- Вы были знакомы с Александрой Шапошниковой?

- Видел ее несколько раз.

- Что вам известно об обстоятельствах, произошедших в ночь с 8 на 9 февраля?

- Мне практически ничего неизвестно. Я знаю, что в один из этих дней он приехал к моей матери и сообщил, что убил свою девушку. Он сказал, что ничего не помнит. Моя мать позвонила мне. Я сразу посоветовал ему пойти в полицию.

- Вам известно о конфликтах, которые возникали между вашим сыном и Шапошниковой?

- Я знаю, что она писала заявление, когда он ей нос откусил. Потом она еще какое-то заявление писала.

«Не помню, чтобы Мышадаев бил мужчину!»

Очередь давать свидетельские показания доходит до участкового уполномоченного полиции, в зоне ответственности которого находится дом, где произошло убийство.

- Что вы можете пояснить по поводу обнаружения трупа Шапошниковой? - спрашивает гособвинитель.

- Это было 11 февраля. Мое дежурство уже закончилось, когда поступило сообщение об убийстве на проспекте 60 лет Октября. Я сразу выдвинулся на адрес. По дороге меня подобрала следственно-оперативная группа. В машине находился и Олег Мышадаев. Он открыл дверь в квартиру своим ключом. Пояснил, что труп находится в ванной. Мы прошли в ванную. Обнаженный труп действительно находился там. Мертвая девушка лежала лицом вниз. На трупе я увидел телесные повреждения. На голове, на ягодицах, на ногах. Мышадаев пояснил, что в ночь с 8 на 9 февраля он в ходе ссоры ударил девушку молотком по голове. Потом испугался, не знал, что делать, положил в ванну, раздел, вымыл зачем-то, потом решил сообщить о произошедшем в полицию.

- Что вы можете пояснить по поводу обстановки в квартире?

- В этой квартире всегда был бардак. Когда мы вошли туда, обратили внимание на затертые пятна крови. Больше всего пятен было в спальне. В этот момент Мышадаев был трезв, выглядел подавленным, все рассказывал подробно. У меня сложилось впечатление, что он ничего не скрывал.

- Как вы можете охарактеризовать Мышадаева, ведь дом, в котором он проживал, находится на вашем участке?

- Как жильца я его знал. Поначалу все было спокойно. Где-то в 2016 году начались приключения. Сначала он нанес Шапошниковой телесные повреждения. Его привлекали к административной ответственности за побои. Потом привлекали к уголовной ответственности за повторное нанесение побоев. Он за ней с топором по квартире бегал. От соседей на него частенько поступали жалобы о том, что он нарушает тишину в ночное время, злоупотребляет алкоголем. В состоянии опьянения он ничего не соображает, может проявить агрессию к окружающим преимущественно женского пола. Чтобы он мужчину бил, я вообще не помню. Шапошникова жила у него. Бывало, они поругаются, она какое-то время живет отдельно, но все время возвращалась...

Еще несколько свидетелей не явились на суд. По настоянию государственного обвинителя они будут вызваны повторно на следующее заседание. «ВС» будет следить за развитием событий.

Алексей Константинов