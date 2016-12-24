«Через три дня ты умрешь!»

Пенсионерка из Саранска заложила в банках единственную квартиру, чтобы оплатить лечение у «экстрасенса» из телевизора

Правоохранительные органы Мордовии проводят проверку по факту заявления 65-летней пенсионерки из Саранска о совершении в отношении нее мошеннических действий. Как поясняет потерпевшая, она перевела девятьсот тысяч рублей экстрасенсу из Москвы за несколько сеансов дистанционного лечения. Чтобы оплатить исцеление от недуга, женщина оформила на себя несколько кредитов под залог единственного жилья.

Сейчас Валентина Николаевна мечтает только об одном: расплатиться с долгами. Женщина готова продать единственную квартиру и отправиться жить на улицу. По ее словам, она всерьез опасается, что кредиторы, которым она должна почти миллион рублей, в один прекрасный день просто убьют ее. А ведь еще несколько недель назад ей казалось, что она нашла выход из сложной ситуации.

18 июня Валентина Николаевна увидела по телевизору передачу о достижениях нетрадиционной медицины. В ней говорилось, что экстрасенс может помочь даже при наличии самых тяжелых заболеваний. Некоторое время назад женщина перенесла инсульт, и его последствия давали о себе знать. Пенсионерка позвонила по указанному в телевизоре номеру телефона. На звонок ответил мужчина. Он представился экстрасенсом и заявил, что сможет дистанционно избавить женщину от всех заболеваний.

- Он сказал, что я должна раздеться и лечь на кровать, - рассказала женщина полицейским. - Он говорил, что таким образом происходит дистанционное лечение, и скоро я буду чувствовать себя гораздо лучше. Он говорил настолько убедительно, что мне начало казаться, что состояние моего здоровья и впрямь улучшается.

В последующие две недели мужчина сам каждый день звонил Валентине Николаевне. Каждый его сеанс был платным. На лечение пожилая жительница Саранска потратила все свои сбережения, но этого оказалось недостаточно. «Экстрасенс» настаивал на продолжении терапии. Чтобы оплатить его услуги, Валентина Николаевна сначала занимала деньги у знакомых, а потом оформила на себя восемь кредитов в различных банках. Залогом по ним проходит единственная квартира женщины. В общей сложности женщина назанимала восемьсот восемьдесят тысяч рублей. Когда и эти средства иссякли, пенсионерка сообщила «экстрасенсу» о своей неплатежеспособности.

- Если прервать лечение, то через три дня ты умрешь! - предупредил настойчивый «доктор».

Чтобы не допустить скоропостижной кончины, мужчина предложил Валентине Николаевне приобрести амулет стоимостью полмиллиона рублей. Это предложение заставило женщину задуматься всерьез. Она решила проконсультироваться со знакомыми.

- Как только знакомые женщины узнали о ее проблеме, они сразу отвезли ее в полицию, - поясняют ситуацию в МВД по РМ. - Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как установили стражи порядка, номер мобильного телефона, с которого звонил «экстрасенс», зарегистрирован в Москве. Однако его личность пока не установлена.