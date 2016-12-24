Лжебанкиры кинули жителей Мордовии

Сотрудники регионального МВД и республиканские СМИ регулярно предупреждают жителей Мордовии о наиболее распространенных способах отъема денег у населения аферистами различных мастей. Однако, как показывает практика, доверчивых людей, которые переводят свои сбережения мошенникам, меньше не становится. Только за минувшую неделю проходимцы смогли выудить у жителей республики 350 тысяч рублей.

63-летняя жительница Саранска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка рассказала, что ей позвонила девушка с неизвестного номера, представилась сотрудником банка. Она сообщила о проблемах с банковской картой и возможном списании денег. Лжебанкирша также спросила - владеет ли пенсионерка другими банковскими картами. Наивная женщина назвала данные другого платежного средства. Собеседница заявила: «Для предотвращения блокирования счетов карт вам нужно сообщить мне код, отправленный в смс». Горожанка выполнила требования аферистки, в результате с двух ее счетов было списано 80 тысяч рублей.

Жертвой другого мнимого сотрудника банка стала 43-летняя жительница Рузаевки. Мужчина по телефону представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с банковского счета клиентки списали 7 тысяч рублей и проводятся проверки по данному факту. Для того, чтобы не допустить в дальнейшем незаконных операций, необходимо внести 90 тысяч рублей на созданный банком резервный счет. Женщина поверила в россказни мошенника и решила сделать так, как указал «банковский работник». Однако она не располагала наличными в таком размере и перевела 87 тысяч рублей на «резервный счет» с кредитной банковской карты через банкомат.

Через несколько минут незнакомец перезвонил и сообщил, что операция прошла успешно, он готов помочь в закрытии кредитного счета и предложил услугу по рефинансированию кредита. Женщина согласилась, в отделении банка она оформила на свое имя кредит - 130 тысяч рублей, а затем перевела деньги на счет аферистов. Как только транш поступил, липовый банкир прекратил общение и на звонки больше не отвечал.

Дама из Рузаевки обратилась в полицию. Сотрудники местного отдела полиции выяснили, что номер, с которого звонил незнакомец, зарегистрирован в Московской области и от мошеннических действий звонившего «сотрудника банка» пострадали уже многие граждане страны.

Похожий случай произошел и с 37-летней жительницей Саранска. Ей также позвонил сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что к ее карте кто-то имел несанкционированный доступ. Для того, чтобы сохранить деньги в целости и сохранности, мошенник попросил назвать номер карты и код безопасности. Горожанка сообщила эти данные и лишилась 45 тысяч рублей. Они были списаны тремя платежами. Женщина поняла, что ее обманули, и написала заявление в органы внутренних дел.

Сотрудники полиции еще раз напоминают гражданам об элементарных правилах безопасности при пользовании банковскими картами. Помните! Чтобы завладеть вашими деньгами, мошенникам достаточно знать номер вашей карты, код безопасности или ПИН-код, отправленный в смс. Никому не разглашайте данную информацию! Если вы все-таки стали жертвой мошенников - незамедлительно сообщите о случившемся в полицию по телефонам 02 или 112.