Рузаевские «линейщики» разоблачили нижегородскую наркоартель

Репортер

Рузаевские полицейские линейного отдела МВД России на транспорте задержали курьера с партией наркотиков. Оперативники смогли раскрутить дельца и провернули операцию, во время которой удалось задержать еще пять торговцев зельем и изъять крупную партию мефедрона, спайса и МДМА. 
Пассажира с дурманом взяли в поезде «Санкт-Петербург - Самара». Им оказался 22-летний житель Нижнего Новгорода. При проведении личного досмотра сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков обнаружили и изъяли у парня полимерный пакетик с кристаллообразным веществом белого цвета. Согласно выводам проведенного экспертного исследования, изъятое вещество является наркотическим средством - мефедроном массой 0,5 грамма.
Во время допроса молодой человек указал место, где приобрел наркотики. Сотрудники Рузаевского ЛО МВД России на транспорте задержали еще двух нижегородцев 21 и 23 лет, которые приобретали синтетические наркотические средства с целью последующего сбыта. Затем цепочка наркоторговцев вывела еще на двух дилеров, которые также промышляли сбытом дурмана в Нижегородской области.
В результате обысков рузаевские транспортные полицейские изъяли около 500 граммов наркотических средств - мефедрона и МДМА в виде порошка и таблеток, а также свыше 100 граммов наркотического средства метиловый эфир («спайс») в виде прессованного вещества.
По фактам незаконного оборота наркотиков в Рузаевском ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела в отношении пяти человек. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до 20 лет.

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