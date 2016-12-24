Рузаевские «линейщики» разоблачили нижегородскую наркоартель

Будем жить?!
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
12 июня Саранск отмечает 378-летие
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...