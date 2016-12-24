«Дед Мороз» на скамье подсудимых

В суд передано уголовное дело о разбойном нападении на офис МТС, произошедшем в январе этого года. Тогда ряженый в костюм Деда Мороза налетчик с ножом забрал выручку в 145 тысяч рублей и скрылся.

Дерзкое нападение произошло в половине восьмого вечера 31 января. На саранском рынке «Данко» появился парень, одетый в костюм Деда Мороза. Ряженый с мешком за плечами направился в салон сотовой связи МТС, который располагается по улице Миронова. Вечером в небольшом офисе находился только один продавец. Сказочный персонаж зашел в салон отнюдь не для того, чтобы пополнить баланс своего мобильного или вручить подарок из мешка. Он сам пришел за «подарком» - Дед Мороз вытащил нож и ошеломил продавца неожиданным приказом: «Живо снимай рубашку!».

Сотрудник салона не осмелился противиться и сделал все так, как требовал человек с ватной бородой. Кстати, помимо искусственной бороды лицо вооруженного Деда скрывала медицинская маска. Как только в руках налетчика оказалась фирменная рубашка продавца, он связал ею руки своей жертвы и предупредил: «Не дергайся, иначе будет хуже!». Пока связанный сотрудник тихо сидел в углу офиса, Дед Мороз открыл кассовый аппарат, выгреб оттуда всю наличность, которая скопилась за день, положил в мешок и удалился. В кассе на тот момент находилось 145 тысяч рублей.

Тем временем сотрудник салона попытался избавиться от пут и смог дотянуться до тревожной кнопки. Вскоре на месте происшествия появилась команда быстрого реагирования частного охранного предприятия. ЧОПовцы «распеленали» продавца и вызвали полицейских. Оперативники проверили все камеры видеонаблюдения, установленные в округе. На одном видео парень запечатлелся без новогоднего маскарада, правда, качество записи оставляло желать лучшего. Более качественный видеоролик также был изъят полицейскими, но там лицо налетчика скрыто маской и бородой. Тем не менее оперативники уже через сутки вычислили личность разбойника. Им оказался бывший сотрудник салона сотовой связи 28-летний безработный Наиль Усманов. Он был хорошо осведомлен, когда в салоне бывает только один сотрудник и имеется хорошая выручка.

Однако сразу задержать его не удалось, парень с добычей срочно уехал из Мордовии. Почти месяц он скрывался в соседней Ульяновской области, а недавно решил, что все улеглось, и вернулся в Саранск. Однако в столице Мордовии его уже поджидали оперативники уголовного розыска. Наиля Усманова взяли в тот момент, когда он шел по улице. «На землю, руки за голову!» - с криками полицейские повалили лицом в снег налетчика и надели наручники. При обыске в жилище молодого человека оперативники обнаружили костюм Деда Мороза, в котором Наиль совершил нападение.

- Я попал в тяжелую жизненную ситуацию, возникли проблемы с выплатой кредитов, я не мог устроиться на работу, - объяснял на аресте Наиль Усманов. - Когда находился в салоне, я не знал, чем отличается вооруженное нападение от грабежа. У меня при себе был нож. Я продемонстрировал его не для того, чтобы причинить какой-то вред сотруднику салона, а для того, чтобы он не попытался вступить со мной в драку, оказать сопротивление.

Теперь рисовать безысходную картину своего существования Наиль Усманов будет в Пролетарском суде Саранска. И питать надежду на снисхождение.