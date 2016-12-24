Дело - табак

«Если пропустим три или четыре гола, будет хорошо!»
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...
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