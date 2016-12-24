Дело - табак

Жительница Свердловской области кинула саранский магазин табачных изделий на 40 тысяч рублей. Проходимка расплатилась за крупную партию сигарет «деньгами» банка приколов.

В Ленинский районный суд Саранска поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении 30-летней Юлии Лукьяновой. Безработная уроженка и жительница Свердловской области, уже судимая за мошенничество, снова будет отвечать за махинацию, которую на этот раз она провернула в Саранске.

Как следует из обвинительного заключения, 12 июля 2017 года Юлия приехала на автомобиле со своим знакомым в Саранск, чтобы посмотреть на достопримечательности города, а заодно и облапошить доверчивых продавцов. На проспекте Ленина девушка заглянула в магазин «Шерлок», где продавались табачные изделия. В лавке визитерша заявила, что ей нужно купить большую партию табачных изделий для последующей продажи в ее открывающемся магазине. Чтобы показать свою финансовую состоятельность, дама достала кошелек и как бы невзначай продемонстрировала пачку купюр достоинством 1000 рублей.

Покупательница набрала табачных изделий на 37,6 тысячи рублей. Все приобретенное добро она сложила в сумку, затем вытащила из кошелька пачку денег, накрыла их сверху кошельком и заявила: «Отнесу сумку в машину, возьму другую, сразу же вернусь и расплачусь за весь товар». Лукьянова вышла из магазина, положила покупки в машину и умчалась прочь. Продавец решил отсчитать деньги из оставленной пачки, поднял кошелек и увидел, что купюры под ним - ненастоящие. На бутафорских банкнотах красовалась надпись: «Деньги банка приколов».

Через некоторое время Юлия Лукьянова была задержана. Во время следствия она признала вину полностью, согласилась с предъявленным обвинением, ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.