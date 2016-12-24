Менеджер-развратник

«Жить в Саранске несравнимо комфортнее…»
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...
Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День...
Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке