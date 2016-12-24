Менеджер-развратник

Репортер

30-летний менеджер службы такси Станислав Шорохов ответит в суде за развратные действия в отношении малолетних школьниц. Следствие считает, что любитель юных особ нападал на девочек в лифте.
Пролетарский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении Станислава Шорохова и передал материалы в суд. Менеджер службы такси обвиняется в двух эпизодах преступлений.
По данным следствия, в октябре 2017 года Шорохов встретил возле одного из домов ранее незнакомую 15-летнюю девочку, зашел следом за ней в подъезд, где совершил развратные действия. 
В марте этого года Шорохов выследил еще одну 15-летнюю ученицу. Как только она зашла в подъезд дома по улице Эркая, мужчина прошмыгнул за ней. Школьница зашла в лифт, незнакомец следом. Как только двери захлопнулись, попутчик стал трогать девочку за интимные места. Перепуганная школьница закричала, едва двери лифта открылись, ей удалось вырваться и убежать. Шокированная юная жительница Саранска забежала в квартиру и рассказала обо всем матери. Родительница обратилась в полицию.
Полицейские несколько дней проверяли камеры видеонаблюдения, установленные в районе. Задержать развратника удалось спустя два дня. Им оказался житель того же района Станислав Шорохов. При задержании он признался в том, что трогал школьницу, но при этом заявил, что «не хотел сделать девочке ничего плохого».

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