В Саранске побывала делегация из города Балаково

В минувший четверг в Саранск с официальным визитом прибыла делегация города Балаково Саратовской области во главе с Главой муниципального образования Романом Ирисовым. Основной темой визита стал обмен опытом в сфере жилищно-коммунального хозяйства: благоустройство и содержание городских территорий, работа общественного транспорта, обращение с твердыми коммунальными отходами.

В приветственном слове к гостям столицы Мордовии Председатель Совета депутатов городского округа Саранск Николай Бурнайкин отметил: «Мы рады приветствовать вас на гостеприимной мордовской земле и с удовольствием поделимся нашими наработками и опытом в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В первую очередь собравшиеся обсудили опыт Саранска в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в свете обновленного законодательства. Гостей интересовали тарифы и нормативы сбора ТКО, система взаимодействия и сферы ответственности регионального оператора, муниципалитета и городских коммунальных предприятий. В завершение обсуждения данной темы руководитель муниципального образования Роман Ирисов подытожил: «Наш региональный оператор должен приехать в Саранск учиться работать и взаимодействовать с органом муниципальной власти».

Даже после непродолжительного проезда по Саранску перед началом официальной встречи гостей очень интересовал вопрос: «Почему на улицах Саранска совсем нет мусора и даже зеленая зона выглядит на порядок аккуратнее, чем в Балаково? Как решить проблему «ничьих» территорий?». Первый заместитель Главы городского округа Саранск - директор Департамента городского хозяйства Игорь Бутяйкин рассказал: «Это ежедневная кропотливая работа наших муниципальных предприятий: регулярная уборка территорий, покосы травы, побелка бордюров, озеленение. Особо отмечу то, что все предприятия, отвечающие за содержание городских территорий, являются муниципальными. Это очень облегчает всю нашу деятельность по наведению чистоты и порядка в городе. Вопросы «ничьих» территорий у нас также возникают, но наш Глава Петр Николаевич Тултаев придерживается позиции, что «ничьих территорий не бывает». Поэтому мы стараемся закрепить все участки за муниципальными предприятиями или управляющими компаниями и включить их в лоты на содержание».

«Это большое достижение, на мой взгляд! Вы идете навстречу жителям города ради того, чтобы им было комфортно и удобно. Ваш город очень чистый!» - подчеркнул Роман Ирисов.

О благоустройстве придомовых территорий и участии города в различных федеральных проектах рассказал глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков. Он подчеркнул, что во время благоустройства дворов делается упор не на единичный двор, а на проведение работ для группы домов с акцентом на создание дополнительных парковочных мест, строительство тротуаров. Все работы проводятся в тесном взаимодействии с собственниками жилых помещений.

Собравшиеся также обсудили работу общественного транспорта, систему наружного освещения в Саранске, взаимодействие муниципалитета с ТОСами.

В завершение встречи представители города Балаково поблагодарили за гостеприимство и плодотворное общение: «Мы узнали много новой и важной для нас информации, которая поможет нам решить имеющиеся у нас проблемы и улучшить качество содержания нашего города. Видно, что в Саранске работает единая команда профессионалов высокого уровня, для которой отношение к людям и их мнение - это главное!».