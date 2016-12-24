В сентябре в Саранске пройдет акция «Батарейки могут быть переработаны»

Администрация городского округа Саранск поддержала инициативу ООО «Дюраселл Раша» о проведении экологической акции по сбору отработанных батареек.

Экологический проект «Сдай батарейки с Duracell», предполагающий создание федеральной инфраструктуры раздельного сбора батареек, запущен в декабре 2017 года и направлен на повышение уровня переработки батареек и снижение нагрузки на окружающую среду. Реализация проекта вносит вклад в достижение целей национального проекта «Экология» и осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве с Минприроды России и при поддержке Минпромторга России. К настоящему времени в рамках кампании в России установлено свыше 650 стационарных контейнеров для накопления отработанных батареек. Все собираемые объемы подвергаются переработке с эффективностью 94%.

Для увеличения объема собранных отработанных элементов у горожан компания Duracell совместно с заводом ГК «Мегаполисресурс» (г. Челябинск) планирует провести в Саранске экологическую акцию «Батарейки могут быть переработаны». В ходе акции жители города получат возможность передать на утилизацию все имеющиеся батарейки в специально размещенный пункт сбора.

Пункт сбора отработанных элементов питания будет размещен на территории парка культуры и отдыха имени А.С. Пушкина. Акция будет проходить с 2 по 8 сентября. В пункте приема будут принимать батарейки любого формата и любого производителя.