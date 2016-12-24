В сентябре в Саранске пройдет акция «Батарейки могут быть переработаны»

Отпуск, море, аферисты
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
12 июня Саранск отмечает 378-летие
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране