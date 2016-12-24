В ДТП погибла бывший бухгалтер «Единой России»

8 июля смертельное ДТП случилось в поселке Луховка Октябрьского района Саранска. В 3 часа ночи 45-летняя Альбина Пискунова за рулем «Мазды 3» не справилась с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Авария произошла напротив дома № 153 по ул. Садовой. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады «скорой помощи». В салоне иномарки также находился пассажир, он выжил. Тело авто-леди направлено в морг, назначены экспертизы. По факту данного ДТП проводится проверка. Известно, что ранее Альбина Пискунова трудилась бухгалтером мордовского отделения партии «Единая Россия».