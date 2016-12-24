Мошенники продают билеты на саранский матч «Тамбов» - «Спартак»

Жители Саранска в предвкушении приезда гранда российского футбола - московского «Спартака». Матч состоится на «Мордовия Арене» 27 июля в 16.30. И мошенники уже пытаются продавать липовые билеты на футбольный матч в интернете.

Как сообщили в футбольном клубе «Тамбов», в сети стали появляться несанкционированные сайты и платформы, на которых болельщикам предлагают в онлайн-режиме приобрести билеты на предстоящие домашние матчи футбольного клуба «Тамбов» на саранском стадионе «Мордовия Арена». «Доводим до вашего сведения, что данные ресурсы носят исключительно мошеннический характер и не имеют никакого отношения к официальной реализации билетной программы нашего клуба. О старте продаж билетов на домашние матчи «Тамбова» будет сообщено дополнительно на сайте команды. Будьте внимательны!» - заявили в клубе.