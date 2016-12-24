Мошенники продают билеты на саранский матч «Тамбов» - «Спартак»

«У меня нет таких денег»
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...