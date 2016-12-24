Владимир Веревочкин: «Я не люблю проповедников, которые учат, как правильно питаться!»

Актер Владимир Веревочкин, известный по фильмам «Золотая Орда», «На краю» и другим, признался, что еду предпочитает самую простую: макароны, картошку... Любовь к простой пище тянется из детства, которое актер по большей части провел в Тульской области, где у семьи было свое хозяйство и огород. Владимир рассказал о том, как в детстве был целеустремленным ЗОЖ-ником и сыроедом, как испытывал себя водой и кашей, а также поделился рецептом своего коронного блюда.

- Владимир, вы следите за питанием?

- Раньше не следил - ел все подряд! Видимо, здесь большую роль сыграл хороший метаболизм - и, конечно же, спорт! Сейчас уже приходится обращать внимание на то, что ем. Я стараюсь поменьше употреблять сахара, соли и молока. И наоборот, добавил в рацион побольше круп. Но я никогда не страдал лишним весом - килограммы быстро набираю и быстро сбрасываю. Был у меня такой период, когда я пытался питаться только по ЗОЖ. Помню, даже проращивал у себя на кухне пшеницу! Произошло это, наверное, потому, что мой брат тоже прикалывался по этой теме. И он мне рассказал, что ростки пшеницы очень полезны, так как лечат организм и выводят шлаки. Ел я их примерно месяц. И с бананом, между прочим, получалось очень даже неплохо! Но потом просто закончилась пшеница, я куда-то уехал, и на этом мой ЗОЖ и закончился! (Смеется.) Я считаю, что если человеку нравится следить за питанием, пробовать разные способы питания - да пожалуйста, почему нет? Но я не люблю проповедников, которые учат, как правильно питаться.

- Какая кухня мира для вас самая вкусная?

- Я люблю грузинскую - это, что называется, моё! Я был в Тбилиси и каждый день объедался там до опьянения! Там в прямом смысле пьянеешь от еды - особенно в сочетании со свежим воздухом и хорошей компанией! Первое, что я попробовал, - хинкали, от них невозможно было оторваться!.. Еще я был в Индии - но, скажу честно, мне там не особо понравилось, потому что в первый же день и я, и моя подруга слегли от какого-то недуга. До сих пор не пойму, что это было: то ли на солнышке перегрелись, то ли переели местной пищи... Ведь индийская кухня очень непривычна для русского человека: в ней очень много пряностей…

- А что любите из русской кухни?

- Макароны - во всех видах и проявлениях! Но может быть, это даже не русская кухня, а итальянская…

- Какие блюда были для вас самыми любимыми в детстве?

- Мамины пирожки. Таких вкусных пирожков я не пробовал никогда и нигде! А еще мама умеет готовить волшебный пятислойный торт «Наполеон». Кстати, мой родной брат тоже очень талантлив в том, что касается приготовления пищи: он так умеет пожарить обыкновенную картошку с луком, что пальчики оближешь! Еще он очень вкусно жарит печень с луком - получается просто изумительно! Вообще наша семья в кулинарном отношении довольно традиционна. Моя мама - женщина деревенская, родом из Тульской области, как и ее сестры. Помню, в детстве каждые выходные вся наша родня собиралась за большим столом. На нем всегда были отварная картошечка с укропом, салаты, соленья, а для взрослых еще и самогонка... Все вкусное и свежее, со своего огорода… Если хорошо потрудишься на земельке - тогда еда кажется вкусней в несколько раз!

- Вы тоже работали на огороде?

- Да, лет с девяти я уже вовсю помогал по хозяйству. Можно сказать, что я все детство питался по ЗОЖ: ел все натуральное. Опять же, пока собирал вишню или яблоки, все «пропускал через себя». Ну чем не сыроедение? Но это было уже в то время, когда мы вернулись из Воркуты, куда мои родители поехали на заработки за пару лет до перестройки. Но потом все развалилось, и семье пришлось вернуться…

- Что помните из того времени?

- Помню, что я очень не любил икру, которая в Воркуте была в изобилии. Хорошо помню, что отец занимался рыбалкой и охотой, постоянно привозил домой какую-то добычу. До сих пор перед глазами стоит огромная рыбина, сом, которая не умещалась в нашу раковину, - мне кажется, она была больше меня! Еще помню, как отец делал силки и прямо из форточки тягал куропаток. Уж не знаю, правда это или вымысел, так как мой папа был тот еще фантазер!

- А готовить вы умеете?

- Раньше я совсем ничего не готовил - не умел и не любил. Но в 15 лет приехал в Москву, поселился на съемную квартиру - и в первый же день сварил борщ! И хочу сказать, что для первого раза борщ получился очень даже достойным! А еще я очень круто умею готовить картофельное пюре - это мое коронное блюдо.

- И как вы его готовите?

- Сначала картофель нужно отварить. Затем слить воду, добавить сливочное масло, молоко, яичко и все взбить. Мой самый главный секрет приготовления пюре - долгое взбивание толкушкой. Не миксером, а именно толкушкой! Тогда картофельное пюре получается и однородным, и очень воздушным!

- А сейчас вас часто можно застать у плиты?

- Раньше приходилось готовить самому, но недавно я перевез к себе маму, и сейчас готовит она. Я же пока доделываю в квартире ремонт, но планирую начать готовить, как только наведу порядок.

- Наверное, мама готовит для вас «сложносочиненные» блюда?

- Да нет, на самом деле мне нравятся простые блюда - и чем проще, тем лучше. Например, супчик и второе - макарошки или пюрешка с котлеткой.

- Что обычно едите на завтрак?

- На завтрак я стараюсь съесть кашу и, например, одно куриное яйцо.

- А если находитесь на съемках?

- На съемках обычно я пью кофе, как Аль Пачино. Фастфуды мне не пошли - я это понял сразу, как только приехал в Москву. Мы с товарищами в первый же вечер отправились в «Макдональдс», где я попробовал гамбургер - и испытал к нему отвращение. Нет, это не мое! Я стараюсь есть побольше зелени - укропа, петрушки, кинзы. В течение дня могу перехватить банан или яблоко. Режим в питании я не соблюдаю абсолютно - могу поужинать даже в два часа ночи... Еще не так давно провел необычный эксперимент: целый месяц сидел на одной лишь каше и воде. И знаете, что я понял? Отказаться от мяса совсем не сложно, а вот остаться без сахара и соли - то еще испытание! Мне очень не хватало энергии. Выражалось это в том, что мне тяжело быть в постоянном контакте с людьми. Я не мог делиться с ними своей энергией - она мне нужна была самому. Было непросто, но я этот месяц выдержал.

- Больше такие опыты на себе не проводите?

- Нет, сейчас я «развязался»! (Смеется.)

- Назовите самое необычное блюдо, которое вы пробовали.

- Вы не поверите, но это винегрет! Для меня он - одно из самых непонятных вещей в этом мире, потому что я так и не смог разобрать его странный вкус!

Елена Соколова