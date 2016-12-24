Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей

Суд вынес приговор директору «Городской управляющей компании Пролетарского района» 60-летнему Николаю Романову. Он обвинялся в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

ГУК Пролетарского района была образована в Саранске в 2012 году. На тот момент ее реальные доходы вполне позволяли использовать упрощённую систему налогообложения. По версии следствия, со временем доходы компании значительно выросли, и ГУК должна была перейти на другую схему налоговых отчислений. Однако в компании платить больше не захотели. С апреля 2014-го по март 2017 года Николай Романов не представил налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 1-4 кварталы 2014 года и 1-3 кварталы 2015 года. Кроме того, он включил в налоговые декларации по НДС с 2014-2016 годов ложные сведения и тем самым уклонился от уплаты налогов с организации в сумме более 29 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Когда компания находилась на стадии банкротства, правоохранители тщательно проверили деятельность организации и обнаружили, что в казну не попали десятки миллионов рублей. В отношении директора ГУК Пролетарского района было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере».

В суде Николай Романов заявил, что полностью признает вину, раскаивается и просит строго не наказывать его.

- Возмещен ли ущерб? - поинтересовался у подсудимого председательствующий.

- Нет.

- Почему?

- У меня нет таких денег.

Прокурор просил суд отправить Романова за решетку. Адвокат же, напротив, просил отнестись к его клиенту гуманнее и не лишать свободы. «Николай Романов прошел длинный трудовой путь и показал себя как человек, полностью отдающий себя рабочему процессу, - заявил защитник. - Он руководил социально значимым предприятием города, но не сильно разбирался в налогах».

По приговору суда Романова приговорили к 2 годам условно с испытательным сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания бывший директор ГУК лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях всех форм собственности. Кроме того, Фемида постановила, что Романов должен возместить федеральному бюджету причиненный ущерб на 28,1 млн рублей.