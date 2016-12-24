Туристка из Мордовии погибла во время ЧП на Черном море

41-летняя жительница Чамзинского района Светлана Никулкина стала жертвой ЧП во время морской прогулки на катамаране. Трагедия разыгралась вблизи поселка Джубга Туапсинского района Краснодарского края. Наша землячка оказалась одной из двух погибших женщин, кого не смогли спасти с перевернувшегося в море прогулочного судна

Пассажиров на катамаране было в пять раз больше положенного

5 июля в 17.45 в Черном море на расстоянии 100 метров от берега перевернулся прогулочный катамаран «Атолл», на борту которого находились 55 человек, из них 15 детей. Несмотря на то обстоятельство, что судно было перегружено в пять раз, спасатели успели спасти большую часть пассажиров. Еще несколько человек доставили на берег подоспевшие на помощь катера. На суше медики пытались реанимировать двух спасенных из воды женщин, но «откачать» их не удалось. Одной из погибших оказалась 41-летняя жительница Мордовии Светлана Никулкина, другой жертве кораблекрушения - 34 года, она приехала на черноморский курорт из Белгорода.

Основная версия случившегося - перегруз судна. Число пассажиров на катамаране почти в пять раз превышало предельно допустимое. «Когда мы покупали билеты, мы должны были плыть в 14 часов. Однако нам сказали: нам не выгодно возить по 8 человек, топливо дорогое, рейс перенесен на 17 часов. Нас как селедку в банку загрузили на этот катамаран, и мы отправились на морскую прогулку», - рассказал один из пассажиров злополучного рейса Виталий Черновой.

«Атолл» ушел ПОД ВОДУ буквально за минуту»

«Мы спрашивали организаторов прогулки, почему так много людей? А они: не переживайте, все хорошо, судно выдержит, людей немного, - вспоминает другой потерпевший Евгений Филонов. - В итоге на борту прогулочного катамарана оказалось 55 человек. Большинство без спасательных жилетов. Успели отойти от берега метров на 100-150, и вдруг катамаран заглох и начал заполняться водой. Нам не предложили ни спасательных жилетов, ничего. Буквально за считаные секунды он начал переворачиваться, я находился на крыше и скатился оттуда в воду».

Много людей находилось на верхней палубе катамарана, которая изначально вообще не предусмотрена проектом и была надстроена для увеличения вместимости. Чтобы впихнуть на судно побольше народа, также были убраны водонепроницаемые переборки. Естественно, это не могло не повлиять на его устойчивость. По словам производителя, вероятнее всего, события развивались следующим образом: корма катамарана стремительно погрузилась под воду, и это вызвало опрокидывание всего судна. В пользу этой версии говорит единственная фотография тонущего катамарана, где над поверхностью воды видна только его носовая часть.

В свою очередь, по словам пассажиров «Атолла», катамаран накрыло волной, сначала его накренило на правый бок, а потом он завалился назад. Очевидцы говорят, что под воду «Атолл» ушел буквально за минуту.

Капитан судна бросил людей и поспешил скрыться

Когда катамаран стал тонуть, одни пассажиры стали спасаться сами, они добирались до берега вплавь, других забрали проходящие мимо суда, третьих на берег доставили спасатели. Среди спасенных было много детей. Капитан судна, вместо того чтобы помогать людям, поспешил скрыться и ударился в бега. Все отдыхающие с перевернувшегося катамарана найдены, и личности их установлены. К сожалению, не обошлось без жертв. Двух женщин в бессознательном состоянии доставили на берег спасатели - это жительница Мордовии Светлана Никулкина и отдыхающая из Белгорода. Бригада медиков оказалась бессильна, они скончались на берегу.

В интернете появилась видеозапись, на которую попал перевернувшийся в Краснодарском крае катамаран. На видео заметна часть катера, почти полностью погруженного в воду. От потерпевшего кораблекрушение катамарана в разные стороны плывут его пассажиры. Спасательные средства достались не всем - зато неподалеку оказались несколько других прогулочных суденышек, на которые и затаскивали оказавшихся в воде туристов. «Он потонет, мама?» - слышен за кадром детский голос. Ролик с места происшествия разместили в «ВКонтакте» очевидцы, которые помогали людям выбраться из воды. Автор видеозаписи рассказал, что был с семьей на рыбалке, и когда их судно подплывало к катамарану, на поверхности виднелся только его нос.

«Когда катамаран «Атолл» стал тонуть, я поднял все частные корабли, которые у нас были, там рыбаки всякие и брички, прогулочные катера. И они все выехали в район Голубой бухты и спасли людей, - говорит директор пляжа Джубга Андрей Андреев. - Если бы вовремя не спохватились, могло бы быть больше жертв».

«Мы спасли двух теть, пытались откачать их, но одна тетя была точно «все», - делится в одном из сообществ социальной сети ребенок. - Другая пыталась выжить, она боролась, показывала признаки жизни, ее откачивала «скорая». Но тетя погибла, она была молодая».

У погибшей из Мордовии остался взрослый сын

Известно, что Светлана Никулкина трудилась мастером на чамзинской птицефабрике. Отдыхать на черноморское побережье она отправилась вместе с мужем Владимиром Аскалиным и взрослым сыном. Супруги не первый раз отдыхали в Джугбе. До того, как случилась трагедия, они успели провести на море почти неделю. По словам знакомых, Светлана очень ждала поездку на море и по приезде на курорт делилась с друзьями впечатлениями и фотографиями в социальных сетях об удачном отпуске. Последний раз Светлана Никулкина выкладывала фото морских обитателей из океанариума, а 5 июля родным и друзьям стало известно о страшном событии - женщина погибла во время крушения прогулочного катамарана. Администрация Туапсинского района помогла отправить тела погибших женщин на родину. 8 июля в поселке Сайгуши состоялись похороны Светланы Никулкиной.

Подавшийся в бега капитан судна был задержан и передан сотрудникам Южного управления Следственного комитета на транспорте. Сейчас его опрашивают следователи. Задержан и владелец катамарана. Как сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Анна Терземан, возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Задержанным собственником «Атолла» оказался индивидуальный предприниматель по фамилии Гончаров, проживающий в Ставропольском крае. По информации СК РФ, судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом. Капитаном судна выступал 56-летний житель Приморско-Ахтарска Валерий Веренчук. 7 июля Туапсинский районный суд арестовал капитана прогулочного судна. Его отправили в следственный изолятор сроком на 2 месяца.

История с гибелью туристов просто шокирует наплевательским отношением к жизни людей и жаждой получить как можно больше прибыли в ущерб безопасности. Как на борту вместо положенных 12 оказалось 55 человек - больше возможного почти в пять раз? У судна была надстроена целая палуба без бортиков и других элементов безопасности. Почему на это закрыли глаза все проверяющие структуры? В такой ситуации трагедия неизбежна. А ведь катамаран выходил в море регулярно. И такая ситуация с морскими прогулками наверняка складывается не только на пляже в Джугбе, но и по всему российскому черноморскому побережью.

«Переоборудование судна повлекло нарушение его устойчивости»

Малый прогулочный катамаран «Атолл» был построен в 2008 году по индивидуальному заказу проектно-дизайнерским бюро «Дискат» из Новороссийска. Второго такого судна нет. По техническим характеристикам катамарана его вместимость - 12 мест. Длина - 12 метров, а ширина - 3,8 метра. Разработчик проекта и руководитель компании «Дискат» Дмитрий Сребный рассказал, что гарантия на катер составляла шесть лет, после чего он должен был быть утилизирован. Первоначально катер был изготовлен для другого клиента, который использовал его в личных целях. Спустя 8 лет заказчик продал судно предпринимателю, который начал возить туристов. При этом, по словам разработчика, новый собственник катера несколько раз его переделывал. В частности, он убрал водонепроницаемые переборки и возвел вторую прогулочную палубу, которая понизила устойчивость катера.

«Построили вторую палубу жесткую, сделали туда ступеньки, как я полагаю, для того чтобы народ туда поднимался, - сообщил Дмитрий Сребный. - А это - нарушение устойчивости судна, то есть больше рычаг на заваливание корпуса. Любое изменение в конструкции судна влечет переаттестацию, то есть его отправляют на перепроверку всех мореходных данных. Я так понимаю, ничего этого не делалось. Судно было переоборудовано, получило от регистра документ на годность плавания. Владелец может переоборудовать судно - правилами это не запрещено, но вместимость судов подобного типа не должна превышать 12 человек».

Алексей Николаев