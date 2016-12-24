Подтвердить права на наследство станет проще

5 июля 2019 года вступил в силу приказ Минэкономразвития, который упрощает порядок нотариального ведения наследственных дел. Согласно приказу, нотариусы получают возможность напрямую запрашивать сведения из ЕГРН о документах-основаниях регистрации вещного права наследодателя. Расширение перечня предоставляемых нотариусу сведений из госреестра Кадастровой палатой позволит упростить процесс оформления наследства для граждан.

При открытии наследственного дела для удостоверения прав на недвижимое имущество требуется представить нотариусу документы, на основании которых зарегистрировано вещное право. Теперь нотариус по запросу может получить сведения о документах, на основании которых зарегистрировано право наследодателя. Ранее такие сведения предоставлялись только по запросу правообладателя, его законного представителя или доверенного лица. Нотариус не имел возможности запрашивать эту информацию из ЕГРН самостоятельно.

Приказ Минэкономразвития от 20.03.2019 № 144 наделил нотариуса правом заверять и направлять в Федеральную кадастровую палату запрос о получении сведений из ЕГРН о документах-основаниях осуществления государственной регистрации вещного права.

«Теперь нотариусы имеют возможность напрямую запрашивать сведения из ЕГРН о документах-основаниях, на основании которых зарегистрировано вещное право. Нотариус, самостоятельно подписав запрос, может получить запрашиваемые данные в бумажном или в электронном виде. При оформлении наследства гражданам станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных прав», - пояснил директор Кадастровой палаты по Республике Мордовия Александр Пыков.