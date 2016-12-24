«Большая часть проблем у нас сейчас под землей»

В минувший понедельник в мэрии Саранска обсудили состояние канализационных сетей.

«Большая часть проблем сейчас у нас под землей, - констатировал Глава Саранска Петр Тултаев. - Отдельными участками нужно заниматься уже сегодня. Сделать все сразу по городу невозможно. Сейчас приступили к ревизии подземных сетей. Необходимо сделать проектно-сметную документацию сетей канализования и водопровода на те участки, где уже сейчас требуется ремонт».

Градоначальник рассказал, что к настоящему времени с помощью телеинспекции обследовано 1550 метров канализационного коллектора, проходящего по улицам Фурманова, Мичурина. Он был построен в 1965 году. Нормативный срок службы этой бетонной канализационной магистрали - 30 лет. Все возникающие в последнее время аварийные ситуации происходят на одной ветке канализационного коллектора. Причина - в его ветхости. Канализация проложена под дорогой по улицам Фурманова, Мичурина с выходом на улицу Серова. Сейчас сотрудники коммунального комплекса городского хозяйства активно изучают опыт других регионов в этом вопросе.

«Проблема с сетями канализования - это проблема всей страны, - заметил Петр Тултаев. - Большая часть канализационного хозяйства была введена в эксплуатацию еще в шестидесятых. Хочу обратиться к ректорам вузов нашего города - предлагайте свои инициативы по вопросам очистки воды, канализационных стоков и очистных сооружений. Давайте задействуем ваш научный потенциал в этом вопросе! Специализированные научные организации начисто отсутствуют. Мы изучаем опыт других регионов. Сейчас наша задача - подготовить проектно-сметную документацию. Финансовых средств требуется немало. Муниципальный бюджет все осилить самостоятельно не сможет. Именно поэтому нам следует активно участвовать в федеральных программах. Необходимо сконцентрировать свои усилия на проблемах замены сетей канализования и водоснабжения».

Мэр города призвал провести мониторинг федеральных программ в этой сфере и сделать все возможное, чтобы Саранск был включен в них. «Опыт Татарстана показывает, что там осведомлены обо всех актуальных программах, находятся в курсе готовящихся поправок в действующие программы. Поэтому и участвуют во множестве федеральных программ», - сказал Петр Тултаев, обращаясь к своему заместителю по реализации целевых программ Юрию Шохину.

Кроме того, глава города потребовал от руководителей профильных структурных подразделений быть внимательными: если под проезжей частью проходят какие-либо коммуникации, то к ремонту этих участков нужно приступать после тщательного обследования коммуникаций и получения заключения об их состоянии.