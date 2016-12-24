Мордовские бизнесмены стали чаще жаловаться

О путях снижения административного давления на бизнес речь шла в ходе рабочей встречи Главы республики Владимира Волкова с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РМ Алексеем Грибановым.

По словам бизнес-омбудсмена, в опубликованном недавно рейтинге административного давления на бизнес Мордовия находится на 35-м месте в стране. В то же время с начала текущего года зафиксировано 92 обращения от предпринимателей, работающих на территории Мордовии, в то время как за весь 2018 г. - только 54. «Большая часть жалоб удовлетворена в пользу бизнесменов, - констатировал Алексей Грибанов. - В частности, судебных решений, заменяющих штрафы за нарушение порядка проведения специальной оценки условий труда, вынесено на 450 тысяч рублей. Также свыше 20 миллионов возвращено предпринимателям за выполненные, но неоплаченные работы в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов».

Уполномоченный отметил, что действенную помощь, в том числе юридическую, республиканским предпринимателям оказывают отраслевые эксперты, с которыми у него заключены соглашения о взаимодействии по таким важнейшим направлениям, как налогообложение, ЖКХ, тарифы ресурсоснабжающих организаций.

Глава РМ в очередной раз подчеркнул необходимость устранения избыточных административных барьеров, снижения давления на бизнес. «Это касается всех исполнительных органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств, действующих на территории республики. Президент России Владимир Путин в своем Послании подчеркнул необходимость избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. И данная задача должна быть решена!» - резюмировал Владимир Волков.