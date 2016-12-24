Приоритет Мордовии

Саранские «Оптиковолоконные системы» вошли в число номинантов Национальной премии в области импортозамещения

Построенный в республиканской столице первый в России завод по производству оптического волокна успешно прошел отборочный этап конкурса «Приоритет-2019», получив, таким образом, право продолжить борьбу за победу. Притом наше предприятие названо в числе лучших сразу в двух «топовых» номинациях - «Приоритет-IT» и «Приоритет-Перспектива».

Как подчеркнул председатель Оргкомитета премии Виталий Расницын, в этом году конкуренция за дипломы лауреатов существенно повысилась. На первом этапе, стартовавшем в марте, заявки на участие подали 85 компаний из 24 регионов России. Из них лишь 36 попали в список номинантов. Второй этап конкурса должен завершиться в середине августа, третий - в конце сентября. Объявить же лидеров импортозамещения планируется в ходе церемонии, которая пройдет в ноябре в Москве.

Оценивая шансы мордовского предприятия на победу, следует отметить, что оно является ключевым элементом при создании современной оптоволоконной базы, столь необходимой для ускоренного развития так называемой цифровой экономики. А по сути - центром всей отечественной волоконной оптики и оптикоэлектроники.

О значимости проекта, реализуемого совместными усилиями корпорации «Роснано», «Газпромбанка» и Правительства РМ при поддержке федерального минпромторга, неоднократно заявлял и Президент страны Владимир Путин. Здесь достаточно вспомнить ту самую катушку первого отечественного волокна, подаренную ему Главой РМ Владимиром Волковым в ходе очередной рабочей встречи. Тогда Владимир Путин полностью согласился с необходимостью продолжения начатых работ и их поддержки на государственном уровне.

Спустя месяц, в сентябре 2015 года, вновь открытый завод приступил к серийному выпуску наукоемкой продукции. В дальнейшем обороты его постоянно увеличивались. Так, если на производство первого миллиона километров ушло свыше полутора лет, то второй миллион был изготовлен за год. В конце 2018-го компания сообщила о выпуске 3 млн км. А на днях ей удалось взять и 4-миллионный рубеж. Немаловажно также, что по результатам прошлого года АО «Оптиковолоконные системы» вышло на чистую прибыль. Произошло это, кстати, в далеко не самых благоприятных условиях, когда мировой рынок не отличался стабильностью, а основные иностранные потребители стремились, главным образом, сохранить имеющийся потенциал.

По окончании работ, направленных на наращивание производственных мощностей, предприятие фактически вступило в новый этап своего развития. Теперь оно сможет выпускать до 4 млн км оптоволокна ежегодно. То есть на треть больше, нежели предполагалось изначально. Таким образом, спрос российских кабельных заводов будет удовлетворен на 50 с лишним процентов.

Высокое качество продукции, подтвержденное, кстати, множеством сертификатов, позволяет задуматься и о расширении географии поставок. Благо завод уже имеет огромный опыт сотрудничества с партнерами из Беларуси, Австрии, Чехии, Польши, Великобритании, Нидерландов, Италии, Индии, Пакистана, США и Китая…

Справка «ВС»: учрежденная в 2015 году Национальная премия в области импортозамещения, а ныне и трансферта технологий «Приоритет» считается самой престижной российской наградой для предприятий, включившихся в реализацию инициированной Президентом РФ масштабной программы замены импортных аналогов продукцией собственного производства. Конкурс проводится с целью повышения престижа отечественных торговых марок, их популяризации, увеличения спроса на продукты и технологии. Мероприятия премии традиционно проводятся при поддержке федеральных министерств и ведомств, Государственной думы, Торгово-промышленной палаты РФ, Союза промышленников и предпринимателей, общественных организаций и отраслевых ассоциаций.