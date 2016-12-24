Бывшему оперу светит 12 лет и штраф в 9 миллионов рублей

Репортер

Сотрудники Следственного комитета по РМ завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника оперативного отдела ФКУ ЛПУ-21 УФСИН по РМ, 38-летнего капитана Евгения Куликова. Он обвиняется в получении через посредников взятки с ее вымогательством.
По версии следствия, в феврале прошлого года главный опер «больнички» Куликов потребовал от одного из сидельцев взятку - 150 тысяч рублей - за возможность отбывать наказание в комфортных условиях и избежать наложения возможных дисциплинарных взысканий. Осужденный согласился и перечислил деньги несколькими частями на банковские карты, которые указал сотрудник УФСИН. Взяли Куликова сотрудники отдела собственной безопасности ведомства совместно с оперативниками Управления ФСБ по РМ. Вскоре задержанный опер был уволен с занимаемой должности. Сейчас он находится под домашним арестом. Санкции статьи, по которой обвиняется бывший сотрудник УФСИН, предусматривают до 12 лет неволи со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки, т.е. штраф может составить 9 миллионов рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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