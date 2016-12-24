Бывшему оперу светит 12 лет и штраф в 9 миллионов рублей

«Если хочешь курить - кури один и в темноте!»
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
Арестованы очередные подозреваемые по делу о проституции в стриптиз-клубе
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...