Убил гостя за бесцеремонное поведение

Кадровые перестановки в МВД по Мордовии
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
«Китайцы боятся, что придет Россия и завоюет их!»
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино