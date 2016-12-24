Убил гостя за бесцеремонное поведение

Рузаевский районный суд вынес приговор 59-летнему Сергею Филимонову. Он обвинялся в убийстве 49-летнего бывшего машиниста электропоезда Сергея Данилкина. Полиция и родственники Сергея Данилкина пять месяцев пытались установить причину его внезапного исчезновения. И только в марте этого года его мумифицированное тело нашли в подполе дома по улице Кутузова в Рузаевке.

19 марта в квартиру к бывшему машинисту электропоезда Филимонову с обыском явились сотрудники полиции и Следственного комитета по РМ. Мужчина проживал на первом этаже многоквартирного дома. Криминалисты провели тщательный осмотр места происшествия с использованием специальной техники и обнаружили следы преступления, в том числе биологического происхождения.

Правоохранители предложили хозяину самому во всем признаться. Филимонов почесал затылок и заявил: «Я покажу, куда спрятал труп Данилкина!». На кухне мужчины был оборудован подпол, именно туда он и поместил бездыханное тело своего знакомого.

По словам хозяина квартиры, в ноябре прошлого года к нему в гости пришел бывший коллега Сергей Данилкин. Он прошел в жилище в грязной уличной обуви, потом без разрешения достал из холодильника бутылку водки, уселся за стол и стал в одиночку выпивать и курить на кухне. Все замечания хозяина гость игнорировал и только отшучивался. Раздраженный и обозленный Филимонов взял с тумбочки кухонный нож и нанес им шесть ударов оппоненту, который скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, хозяин жилища решил спрятать тело в укромном месте.

Приговором суда Филимонову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пользу жены погибшего взысканы расходы на погребение в размере 86,5 тысячи рублей. Также с Филимонова в пользу жены и детей погибшего взыскано в качестве компенсации морального вреда по 400 тысяч рублей каждому. Приговор суда в законную силу не вступил.