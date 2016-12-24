Коммерсанта из Чамзинки обвиняют в афере на 400 тысяч рублей

«Если хочешь курить - кури один и в темноте!»
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино
Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд
12 июня Саранск отмечает 378-летие
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...