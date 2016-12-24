Коммерсанта из Чамзинки обвиняют в афере на 400 тысяч рублей

Репортер

Следственным управлением МВД по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела по обвинению бизнесмена из Чамзинского района в совершении четырёх фактов мошенничества.
Следствие считает, что с апреля 2013-го по май 2014 года мужчина являлся руководителем двух коммерческих организаций и провернул махинацию, связанную с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость.  Для этого он внес в налоговые декларации по НДС подконтрольных ему юридических фирм ложные сведения о завышенной сумме покупки товара по сделкам, которые на самом деле не совершались.
По результатам проведенных камеральных налоговых проверок на основании заявлений ушлого коммерсанта сотрудники налогового органа приняли решение о возмещении и возврате из федерального бюджета НДС в общей сумме более 400 тысяч рублей. Деньги были перечислены на расчетные счета руководимых им организаций, а затем потрачены на личные нужды.
Оперативниками ОЭБиПК ММО МВД России «Чамзинский» и СЧ СУ МВД по РМ эта махинация была раскрыта. Во время следствия были найдены неопровержимые доказательства. Руководитель коммерческой организации полностью признал свою вину, добровольно возместил причиненный ущерб и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

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